НОВЕ ВЕСТИ ИЗ БОЛНИЦЕ! Халид Бешлић изненадио све - ЛЕКАРИ га можда пуштају кући, а он… почео да пева сестрама!
Менаџер Халида Бешлића поделио лепе вести везане за певачево здравствено стање
Певач Халид Бешлић крајем августа отказао је низ концерата и хитно је хоспитализован, што је забринуло бројне обожаваоце. Сада је његов менаџер Дамир Рамљак за ИнМагазин открио какво је тренутно певачево стање.
"Иде набоље, он има пуно наде, имамо и ми, тако да доктори планирају да га пусте мало кући. Добро је реаговао на ову терапију коју су му сада дали у болници. Чак имају намеру да га пусте да оде мало кући, да се одмори од болнице, па ће даље доктори видети шта и како, али како сада ствари стоје – иде набоље", рекао је Рамљак и открио:
"Он је позитиван, чак и пева у болници, кад нека сестра наиђе и каже: ‘Молим вас, Халиде, отпевајте нешто’, Халид јој отпева. Тако да је он пун наде, а онда смо и ми пуни наде".