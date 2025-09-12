ШОШТАР ОТКРИО АМБИЦИЈЕ: Да победимо сваку утакмицу, Новобеограђани представили тим и новог тренера
Ватерполо клуб Нови Београд представио је тим и новог тренера Петра Радановића за предстојећу сезону.
– Велика је част и обавеза бити тренер Новог Београда. То је клуб који нас је последњих година заиста навикао на огромне успехе и да је конкурентан са свим екипама у Европи, тако да је тиме тај изазов за мене још већи. Потрудићу се да дам све од себе да останемо на том неком курсу – рекао је Радановић на конферецнији за медије.
Радановић ће у сезони 2025/26 рачунати на 19 играча, међу којима су Милош Ћук, Филип Ћорић, Вук Милојевић, Филип Јанковић, Павле Гаврлиловић, Лука Пљеванчић, Горан Гргуревић, Петар Урошевић, Лука Гладовић, Митар Мараш, Петар Пајковић, Марко Димитријевић, Душан Тртовић, Ђуро Радовић, Милан Глушац, Никола Лукић, Виктор Урошевић, Мирослав Перковић и Василије Мартиновић.
Радановић је навео да је задовољан припремама и залагањем играча у претходном периоду.
– Што се тиче екипе, има доста промена. Сигурно да ће се на играче који су прошле године имали неке мање улоге, ове сезоне много више рачунати. Видели сте да има доста нових лица, припреме смо почели заиста доста рано. Једна група играча је чак кренула са тренинзима 21. јула па смо се постепено прикључивали. Сем неких ситних повреда које смо имали и које су нормалне за овај период припремне сезоне, остало све протиче у најбољем реду – изјавио је тренер Новог Београда.
У стручном штабу Новог Београда поред Радановића налазе се још и Александар Бакић, Бојан Међедовић, Александар Шоштар, Чедомир Драшковић, тим лидер Славко Гак и физиотерапеут Драган Парандиловић.
Капитен Милош Ћук је рекао да Нови Београд има тим који поседује потенцијал за велика дела.
– Као и претходне сезоне, екипа је поново измењена. Дошли су нови играчи, уз нас који смо већ пар година у Новом Београду. Мислим да смо опет добар тим и тим који има потенцијал за велика дела. У ових протеклих месец дана иза нас је изузетан рад који улива у нас неку снагу и међусобно поверење да можемо да направимо добар резултат ове године – изјавио је Ћук.
Он је навео да је потребно време да се нова екипа уигра и додао да у тиму влада добра атмосфера.
– Имамо већ можда и најозбиљнији задатак у овој сезони, а то је да се пласирамо у групну фазу Лиге шампиона. Остало још неких седам дана, али не бавимо се толико ни противницима, више се бавимо нама самима и да пробамо колико је то могуће да се уиграмо и да у следећи петак будемо већ на неком одређеном, озбиљном нивоу, како бисмо могли да тај први наш велики циљ, улазак у Лигу шампиона, испунимо. Нема разлога да ове године не направимо добре резултате, Само да нас здравље послужи – поручио је капитен Новог Београда.
Ћук је истакао да ће предстојећи турнир квалификација за Лигу шампиона који ће се играти следеће недеље бити добра провера.
– Нисмо одиграли још ниједну праву званичну утакмицу. Тежимо ка највишим циљевима. Сигурно да су приоритет домаће првенство, Куп који иде први, па Јадранска лига, а тај завршни турнир игра се у марту. Циљ нам је да одемо и на тај Фајнал фор Јадранске лиге. Има доста добрих екипа ове године, као што их је било и прошле. Раднички из Крагујевца је фаворит у односу на остале екипе које учествују у регионалној лиги, али, као што сам говорио пре годину дана, сигурно се нећемо задовољити да будемо у неком такмичењу други или да будемо учесници финала – рекао је Ћук.
Додао је и да Нови Београд тежи ка највишим циљевима у свим такмичењима у којима учествује.
– Циљеви су јасни који су стављени испред нас у свим такмичењима у којима учествујемо - хоћемо да будемо најбољи и да будемо први. Колико је то сад реално, видећемо како сезона буде одмицала, али сад у овом моменту једино што могу да кажем, то је да ћемо радити на 100 одсто могућности и мислим да је то рецепт који би требао да даје неки резултат у блиској будућности – рекао је Ћук.
Шоштар: Да победимо сваку утакмицу
Потпредседник Новог Београда и тренер голмана Александар Шоштар изјавио је да су амбиције клуба исте као и претходних година.
– Екипа јесте измењена у једном делу у односу на прошлу годину. Рекао бих да је ове године, а то је оно што ћемо имати прилике да прикажемо, екипа још млађа него што је била прошле, али и перспективнија – поручио је Шоштар.
Он навео да очекује узбудљиву и лепу сезону и пожелео да екипу заобиђу повреде.
– Желимо да будемо у врху, желимо сваку утакмицу да победимо. Наравно, то зависи и од свега онога што је са друге стране, односно од противника, али амбиције су увек на највишем могућем нивоу у сваком такмичењу, у свакој утакмици коју играмо. Ове сезоне играмо Првенство Србије и Куп Србије, Јадранску лигу и Лигу шампиона, а жеља нам је да да будемо увек у врху. Једна ствар је да ја то кажем, а друга ствар је оно што ће играчи заједно са стручним штабом да покажу у води – рекао је Шоштар.
Нови Београд сезону почиње следеће недеље, када ће од 19. до 21. септембра играти у квалификацијама за Лигу шампиона на базену СЦ "11. април", а противници ће му бити Приморац из Котора, француски Екс Ан Прованс и Стеауа из Букурешта.
Две најбоље екипе са турнира пласираће се у групну фазу Лиге шампиона.