(ФОТО) АЛКАРАЗ И СИНЕР НА ТЕРЕНУ, АЛИ ЉУБАВНОМ Манекенка се током УС опена забављала с обојицом ЕВО КО ЈЕ ОДНЕО ПОБЕДУ Њена сестра све открила

12.09.2025. 19:31
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba
манекенка
Фото: printscreen/Instagram/BrooksNader

Америчка манекенка Brooks Nader се током УС Опена забављала с Карлсом Алакаразом и Јаником Синером, навео је извор за Page Six.

Њена сестра Grace Ann Nader раније је навела да се она виђала с мушкарцима "са свих терена", али да није реч о НБА играчима,наводи споменути медиј. Затим је казала да се име једног младића римује са "winner", алудирајући на Синера.
 

"У игри су многи играчи", додала је, на шта јој је Brooks шаљивим тоном одговорила: 

"Престани причати! Ударићу те када се вратим кући". Међутим, након УС Опена, Brooks се ипак одлучила за Алкараза, што је недавно потврдила и Grace Ann.

 

 "Гласине су тачне. Забављање је тако безвезан појам, али знам да је он тај", рекла је за Е! News.

 

Упркос томе што већ неколико дана страни медији брује о њима, овај пар се још увек није јавно огласио. Brooks се крајем прошле године развела од Billy Hariea с којим је била у браку готово пет година.

Постала је модел за Sports Illustrated Swimsuit Issue након што је 2019. побиједила у Swim Searchu.

