overcast clouds
22°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ДЕВОЈКА КАРЛОСА АЛКАРАЗА ИМА 3 СЕСТРЕ Лепа она, лепе оне, све су манекенке

11.09.2025. 17:44 17:50
Пише:
Дневник
Извор:
ona.telegraf.rs
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Jimmy Kimmel Live

Брукс Нејдер, позната манекенка и звезда насловнице Спортсд илустрејтед свимсуит 2023 (Sports Illustrated Swimsuit 2023) тренутно ужива у вези са тенисером Карлосом Алкаразом, док њене сестре Мери Холанд, Грејс Ен и Сара Џејн освајају Њујорк и модни свет.

Све четири заједно чине савршену комбинацију лепоте, стила и талента, а сада су и ријалити звезде. Њихова докусерија Лов Нејдер ("Love Thy Nader") приказује се од августа ове године. Серија прати сестре кроз Бруксин успон, наступ у „Денсинг вид старс“ ("Dancing With the Stars") и приватне тренутке, док свака од сестара гради свој пут у великом граду.

"Рођене и одрасле у Луизијани, све смо сањале да се преселимо у Њујорк и остваримо велике градске снове", рекле у заједничкој изјави за „People“.

"А сада живимо заједно, радимо, смејемо се, учимо и градимо живот какав нисмо могле ни да замислимо ... заједно!"

 

Карлос Алкараз манекенка девојка
Извор:
ona.telegraf.rs
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај