(ФОТО) ДЕВОЈКА КАРЛОСА АЛКАРАЗА ИМА 3 СЕСТРЕ Лепа она, лепе оне, све су манекенке
Брукс Нејдер, позната манекенка и звезда насловнице Спортсд илустрејтед свимсуит 2023 (Sports Illustrated Swimsuit 2023) тренутно ужива у вези са тенисером Карлосом Алкаразом, док њене сестре Мери Холанд, Грејс Ен и Сара Џејн освајају Њујорк и модни свет.
Све четири заједно чине савршену комбинацију лепоте, стила и талента, а сада су и ријалити звезде. Њихова докусерија Лов Нејдер ("Love Thy Nader") приказује се од августа ове године. Серија прати сестре кроз Бруксин успон, наступ у „Денсинг вид старс“ ("Dancing With the Stars") и приватне тренутке, док свака од сестара гради свој пут у великом граду.
"Рођене и одрасле у Луизијани, све смо сањале да се преселимо у Њујорк и остваримо велике градске снове", рекле у заједничкој изјави за „People“.
"А сада живимо заједно, радимо, смејемо се, учимо и градимо живот какав нисмо могле ни да замислимо ... заједно!"