ВОДИТЕЉКА "БИНГА" СЕ ОНЕСВЕСТИЛА УЖИВО У ПРОГРАМУ Емисија хитно прекунута
Водитељка „Бинга“, Маша Зиповски, онесвестила се током емисије док је изговарала бројеве који су извучени.
Маша је читала бројеве који су извучени из бубња, а у једном тренутку јој је позлило, те се срушила и нестала из кадра.
Емисија је одмах прекинута рекламама, а за сада није познато шта се тачно догодило и у каквом је стању водитељка.
Иначе, овакве ситуације више пута су се дешавале на телевизији.
Некадашња водитељка телевизије „Пинк“, Сања Николић, до данас је остала упамћена по немилом догађају када је усред емисије пала у несвест.
Сања Николић је била препознатљиво лице поменуте телевизије која је водила информативну емисију која је ишла уживо, а једном приликом јој је изненада позлило и пала је у несвест. Иако се то догодило 2000. године, и данас се те сцене многи сећају.
– Тај чувени пад био је на самом почетку 2000. године. Сада кад га видим, насмејем се, посебно кад је у смешним видео-клиповима. Телевизија је жив програм и дешавају се непредвиђене ствари, иако нису пожељне. Ето, мени се десило да се онесвестим, по чему су ме запамтили. Срећа па су стасале нове генерације и мало њих зна да сам ја у питању и ако виде снимак – испричала је Сања за „Блиц“ раније.