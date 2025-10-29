few clouds
НАКОН ДРАМЕ У СТУДИЈУ Огласила се ВОДИТЕЉКА БИНГА која се СРУШИЛА У ЕМИСИЈИ УЖИВО Ево шта је Маша објавила на друштвеним мрежама (ВИДЕО)

29.10.2025. 22:59 23:04
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
тв
Фото: Printscreen/Happy TV

Водитељка квиза "Бинго", Маша Зиповски, онесвестила се током емисије која се емитовала уживо на Хепи телевизији.

Маша је читала бројеве који су извучени из бубња, а у једном моменту јој је нагло позлило, почела је да се тресе и само се срушила.

У следећем тренутку види се како водитељка пада, камера престаје да снима и гаси се програм.

Све до сада није било познато шта је са водитељком, а Маша Зиповски се пре неколико минута огласила на друштвеној мрежи Инстаграм и саопштила:

 

Хвала свима на бризи. Деси се, али сада је све у реду. Извините на прекиду програма и хвала на разумевању - написала је Маша Зиповски и открила да се већ од сутра враћа на мале екране.

Већ од сутра се видимо у квизу - поручила је водитељка Хепи телевизије, пише Телеграф.
 

бинго водитељка пала
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
