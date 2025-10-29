НАКОН ДРАМЕ У СТУДИЈУ Огласила се ВОДИТЕЉКА БИНГА која се СРУШИЛА У ЕМИСИЈИ УЖИВО Ево шта је Маша објавила на друштвеним мрежама (ВИДЕО)
Водитељка квиза "Бинго", Маша Зиповски, онесвестила се током емисије која се емитовала уживо на Хепи телевизији.
Маша је читала бројеве који су извучени из бубња, а у једном моменту јој је нагло позлило, почела је да се тресе и само се срушила.
У следећем тренутку види се како водитељка пада, камера престаје да снима и гаси се програм.
Све до сада није било познато шта је са водитељком, а Маша Зиповски се пре неколико минута огласила на друштвеној мрежи Инстаграм и саопштила:
— dedalaki (@dedalaki1) October 29, 2025
Хвала свима на бризи. Деси се, али сада је све у реду. Извините на прекиду програма и хвала на разумевању - написала је Маша Зиповски и открила да се већ од сутра враћа на мале екране.
Већ од сутра се видимо у квизу - поручила је водитељка Хепи телевизије, пише Телеграф.