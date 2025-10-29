clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
БОЉИ И ОД КУПОВНОГ Ево како да НАПРАВИТЕ ДОМАЋИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША: Нетоксичан, биоразградив, а ШТЕДИ и новац! Идеалан је за људе с ОВИМ проблемом

29.10.2025. 20:43
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
веш
Фото: pexels.com

Све више људи тражи еколошке алтернативе за свакодневне потрепштине, а домаћи детерџент за прање веша је једноставно решење које штеди новац и избегава штетне хемикалије.

Стручњакиња за еколошки начин живота, Џен Чилингсворт, тврди да је прављење домаћег детерџента лако и користи само три састојка. 
 

Сви су нетоксични, биоразградиви и сигурни за људе и животну средину. Домаћи детерџент је идеалан за особе с осетљивом кожом и може се користити у свим типовима машина за прање.

Три кључна састојка
 

Кристали соде (сода за прање) – одмашћују и омекшавају воду.
 

Сода бикарбона – природни дезодоранс и антимикробик.
 

Сапун од маслиновог уља – нежан, антибактеријски, погодан за вуну, свилу и одећу за бебе.
 

По жељи, додајте неколико капи етеричног уља за пријатан мирис.

Како направити домаћи детерџент
 

Помешајте 25 г кристала соде и 25 г соде бикарбоне у посуди.
 

Нарендајте 25 г сапуна од маслиновог уља и додајте у посуду.
 

По жељи додајте 30 капи омиљеног етеричног уља.
 

Добро промешајте и ставите у теглу за чување.
 

Овај детерџент се користи на исти начин као купљени, а уштеде и еколошки бенефит су додатни плус.

Савети за коришћење
 

За свако пуњење машине користите препоручену количину, као што бисте користили обичан детерџент.
 

Може се користити за све врсте тканина, укључујући осетљиве и ручно пране.

За теже мрље, можда ће бити потребна мања додатна количина или претходно третирање, пише Крстарица.
 

