БОЉИ И ОД КУПОВНОГ Ево како да НАПРАВИТЕ ДОМАЋИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША: Нетоксичан, биоразградив, а ШТЕДИ и новац! Идеалан је за људе с ОВИМ проблемом
Све више људи тражи еколошке алтернативе за свакодневне потрепштине, а домаћи детерџент за прање веша је једноставно решење које штеди новац и избегава штетне хемикалије.
Стручњакиња за еколошки начин живота, Џен Чилингсворт, тврди да је прављење домаћег детерџента лако и користи само три састојка.
Сви су нетоксични, биоразградиви и сигурни за људе и животну средину. Домаћи детерџент је идеалан за особе с осетљивом кожом и може се користити у свим типовима машина за прање.
Три кључна састојка
Кристали соде (сода за прање) – одмашћују и омекшавају воду.
Сода бикарбона – природни дезодоранс и антимикробик.
Сапун од маслиновог уља – нежан, антибактеријски, погодан за вуну, свилу и одећу за бебе.
По жељи, додајте неколико капи етеричног уља за пријатан мирис.
Како направити домаћи детерџент
Помешајте 25 г кристала соде и 25 г соде бикарбоне у посуди.
Нарендајте 25 г сапуна од маслиновог уља и додајте у посуду.
По жељи додајте 30 капи омиљеног етеричног уља.
Добро промешајте и ставите у теглу за чување.
Овај детерџент се користи на исти начин као купљени, а уштеде и еколошки бенефит су додатни плус.
Савети за коришћење
За свако пуњење машине користите препоручену количину, као што бисте користили обичан детерџент.
Може се користити за све врсте тканина, укључујући осетљиве и ручно пране.
За теже мрље, можда ће бити потребна мања додатна количина или претходно третирање, пише Крстарица.