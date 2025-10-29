НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ шта психолози кажу О СРЕЋИ! Ових 6 ствари ТРЕНУТНО подижу расположење, a једна је посебно НЕОЧЕКИВАНА
Стручњаци су открили корисне савете који могу да помогну људима да буду срећнији.
Ево шта мпже да повећа ваш основни ниво среће, према тврдњама стручњака:
Престаните са активностима које вам одузимају време
- За људе са веома ниским приходима, значајно повећање богатства може се претворити у виши ниво благостања, делом зато што пружа стабилност и предвидљивост - каже психолог Лара Акнин.
- Али када се људи нађу у удобној животној ситуацији, подаци показују да више новца не купује много додатне среће - додаје она.
У ствари, усмеравање свог вашег слободног времена у шеме за зараду више новца заправо би могло бити контрапродуктивно.
- Друштвени односи су велики предиктор среће, тако да ако жртвујете викенде за посао, када би могли да проводите време са пријатељима и породицом, вероватно ће вас то учинити мање срећним - упозорава Акнин.
Одаберите разноликост уместо рутине
Истраживачи који истражују како вежбање може помоћи нашој срећи сматрају да би требало да тражимо рутину тренинга која укључује много различитих врста покрета, као што је бокс једног дана, фудбал следећег, а пењање по стенама и пилатес викендом.
- Доследност и рутине су и даље важне уз фитнес, али бављење различитим врстама вежбања значи да постоји простор за већу варијабилност. Ово спречава ефекат адаптације, што значи да је мања вероватноћа да ћемо се досађивати и бити незадовољни - каже Акнин.
Испробајте нове ствари само забаве ради
Испробавање нових активности може вам помоћи да повећате своју срећу. - Ппостоји огромна предност уроњености у нови хоби који још нисмо савладали: наше мисли су фокусиране само на садашњи тренутак.
Мајкл Ракер, аутор књиге „Навика забаве: Како потрага за радошћу и чудом може променити ваш живот“ каже да постоји мноштво истраживања која доказују колико је забава корисна за наше благостање.
Он предлаже да активно тражимо „микро-радости“ – нове хобије и интересовања која нам доносе тренутно задовољство и радост, без притиска да направимо било какав озбиљан напредак или постигнемо одређене циљеве.
Измислите нове циљеве
Психолог Кристијан Ерлих каже да постављање циљева није нужно лоша ствар, али да често скрећемо са правог пута.
Он предлаже да запишете своје циљеве и испитате колико је циљева којима се тежи због правог задовољства а колико оних које имамо само да би добили награде од околине.
Срећа не долази из самог достизања циљева, већ из процеса. Фокусирајте се на унутрашњу мотивацију – оно што вас испуњава, а не на спољне награде.
Пратите тренд „deinfluensinga“
Упоређивање с другима и куповина непотребних ствари краткорочно нас усрећује.
Успорите, заборавите мало на друштвене мреже и проведите време у природи. Размислите да ли вам куповина и слепо праћење трендова заиста толико значе.
Дакле - проводите више времена са особама које волите и у практиковању онога што волите - читању, слушању музике, гледању филмова...
Упознајте нове људе
Кратки разговори са странцима доказано повећавају срећу. Ако вам то није пријатно, придружите се локалној групи или клубу – нова познанства доносе нову енергију, пише Science Focus.