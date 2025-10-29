ПРАУНУКА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА ДАНАС ИЗГЛЕДА ОВАКО Ради у луткарском позоришту, а пре пар година је преузела презиме прабаке Херте Хас, Титове треће жене
Сара Хас, ћерка редитељке Саше Броз и праунука Јосипа Броза Тита, ускоро пуни 31. годину.
Иначе, Сара је по занимању сценограф, а са својом мајком сарађује и пословно. Њихова трећа заједничка сарадња је представа "Случајни сусрет у продавници за одрасле", чија је премијера била ове године.
Сарин отац је познати глумац Ранко Зидарић, звезда популарне серије ‘Наша мала клиника’. Сара је одлучила да очево презиме замени презименом своје покојне прабаке Херте Хас, треће супруге Јосипа Броза Тита.
"Презиме од прабаке нисам узела само из поштовања према њој, него из поштовања према двема особама у породици за које знам да им је бескрајно драго што барем неко још носи презиме Хас. Мени промена презимена није никаква велика промена јер сам за све увек Сара, уосталом, није тешко открити чија сам", испричала је пре неколико година за Јутарњи лист.
"Пре две године рекла је да жели да се склони од терета мог и Ранковог презимена, те да је одлучила да узме бакино презиме Хас. Ранко и ја знамо шта значи носити терет познатог презимена, његов је отац глумац Крешимир Зидарић. Подржали смо је јер смо осетили да јој је дошло природно и да то има смисла", рекла је тада Саша Броз за Вечерњи лист.
Сара је запослена као сценографкиња у Загребачком позоришту лутака, а потписује и сценографију за"Тајни дневник Адриана Молеа". Увелико се прича и да је невероватно талентована сликарка.
