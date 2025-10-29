ЗАШТО ЈАПАНКЕ НИКАДА НЕ КУБУРЕ СА ВИШКОМ КИЛОГРАМА? Тајна је у једном састојку који РЕДОВНО стављају на тањир, а ОВО готово никада не једу!
Зашто се Јапанке не гоје? Фокусирају се на један нутријент и никада на њиховом тањиру нећете видети једну врту меса.
Савремени начин живота доноси један велики проблем - прекомерну тежину илигојазност, и тај тренд наставља да расте. Начин живот се променио, људи једу све брже и брже, исхрана постаје све више прерађена, а физичка активност често пада у други план.
Као резултат тога, све је теже одржати здраву фигуру и стабилну телесну тежину. Вреди пажљивије погледати нације које су одавно познате по виткости у свим добима – а Јапан и Јапанке су један од најбољих примера за то.
Јапански баланс
Јапанке одавно привлаче пажњу истраживача и дијететичара. Статистички гледано, Јапанке имају једну од најнижих стопа гојазности на свету – мање од пет процената становништва бори се са вишком килограма. Поређења ради, у Европи је та бројка чак 20-25 одсто.
Све више мушкараца и жена има прекомерну тежину, а много њих је гојазно. Резултате не треба приписивати искључиво генетици. Свакодневне грешке у исхрани и недостатак вежбања су главни кривци. Вреди се инспирисати јапанским навикама, које се лако могу применити у домаћим трпезаријама.
Кључни састојак у јапанској исхрани
Свежи производи играју огромну улогу у јапанској кухињи, са обиљем поврћа. Један од кључних састојака, међутим, јесте протеин - присутан у скоро сваком оброку. Његови извори су много лакши од оних популарних у западној кухињи.
Јапанке бирају рибу, морске плодове, тофу, јаја, соју и ферментисану храну, која обезбеђује висококвалитетне протеине без високог садржаја засићених масти. Црвено месо, на пример, које је и даље омиљено међу гурманима код нас, ретко се појављује на њиховим тањирима.
Основа витке фигуре
Значај укључивања протеина у исхрану не треба повезивати само са професионалним спортистима. Овај хранљиви састојак или макронутријент не само да помаже у изградњи мишићне масе већ је и штити током губитка тежине. Тело се може фокусирати на сагоревање масти, што је примарни циљ током губитка тежине.
Поред тога, протеини имају благотворно дејство на метаболизам. Њихово варење захтева више енергије од тела, па тело сагорева додатне калорије. Такође је важно запамтити да они повећавају осећај ситости, људи ређе посежу за грицкалицама и помисао на други оброк не заокупља им мисли тако брзо након што устану од стола.
Јапанци избегавају црвено месо у исхрани и једу пуно киселих намирница.
Један од темеља здравог начина живота у Јапану јесте принцип хара хачи бу, који се може сажети као један савет: једите док не будете сити 80 одсто. Ова филозофија потиче са Окинаве, острва познатог по дуговечности и здрављу својих становника.
Захваљујући томе, Јапанке избегавају преједање, а њихова тела имају времена да региструју унос хране и осећају се сито ситима.
Јапански принцип хара хачи бу штити од преједања и прекомерног уноса калорија. Истовремено, не подразумева жртве или сталну глад. Чини се да је то идеалан начин за постизање природно витке фигуре – Јапанке конзумирају око 1.900 калорија дневно.
Споро, пажљиво једење и слушање потреба вашег тела јесте кључ за изградњу здравих навика и то што никада немају вишак килограма.