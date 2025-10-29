ПУТУЈТЕ У ИНОСТРАНСТВО БЕЗ ПАСОША Четири дестинације у региону идеалне за продужени викенд
Ближи се Дан Примирја (11. новембар) који многи планирају да проведу на продуженим викенд путовањима.
Иако ове године нерадни дан поводом обележавања Дана примирја пада у уторак, и даље ће неки повезати слободне викенд дане искористити за пут, а у току ће бити и школски распуст.
Међутим, многе туристе који планирају пут у неку од земаља Европске уније плаше гужве на граничним прелазима које се очекују због новог ЕЕС система.
Систем уласка и изласка (ЕЕС) у ЕУ ступио је на снагу 12. октобра, а гужве су већ приметне, нарочито приликом путовања аутобусима. Нови систем подразумева давање отисака прстију и фотографије лица уз пасош на граничним прелазима.
С обзиром да се током државног празника у новембру очекује велики број путовања у ЕУ, гужве на границама ће бити неминовне - то забрињава туристе, раднике у туристичким агенцијама, као и возаче аутобуса.
За путовање у ове земље вам не треба ни пасош
Међутим, треба имати на уму да вам за путовање у неке од земаља у региону не треба чак ни пасош, а камоли давање додатних биометријских података.
Земље у које можете да уђете само са важећом биометријском личном картом су:
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Црна Гора
Албанија
Ми смо за вас издвојили неколико предлога за савршено викенд путовање у региону.
Северна Македонија
Северна Македонија, поред незаобилазних дестинација попут Охрида и Скопља, нуди и скривене драгуље које одликује нетакнута природа.
Национални парк Пелистер, као и Национални парк Маврово могу да буду идеална јесења дестинација за уживање у природи.
Наравно, ту су и друга језера по којима је Македонија позната попут Струге, а увек можете да истражите и мање познате градове који имају посебан шарм попут Битоља и Ресена.
Босна и Херцеговина
Оријентални дух Сарајева пружиће вам незаборавно искуство уколико га већ нисте посетили, али немојте да пропустите ни Мостар, Андрићград, Требиње, као ни обиље природних лепота које БиХ крије.
Наионални паркови Сутјеска и Уна, као и прегршт нестварних водопада попут Коњица ће вас сигурно одушевити.
Црна Гора
Иако је летња сезона у Црној Гори завршена, ова земља нуди још опција за савршен одмор. Пре свега Национални парк Дурмитор - Црно језеро, црногорски специјалитети и нестварне шуме пружиће незаборавну дестинацију за продужени викенд.
Наравно, ту је и Ловћен, а увек можете да посетите и неки од приморских градова, нарочито оне у Бококоторском заливу.
Албанија
У Албанији се налази један од најнеобичнијих градова на Балкану - Берат. Њега одликује необична архитектура, а овај град уписан је и на УНЕСКО-ов списак места светске баштине у Европи.
Берат се налази у јужној Албанији на реци Осум. У овог граду се налази и православна црква светог Миховила из 14. века, а ту је и камени мост Горица који ће вас сигурно одушевити.