ЕЕС МЕЊАЈУ ПРАВИЛА ИГРЕ Како ће туристичке агенције преживети БИОМЕТРИЈСКИ ХАОС на границама
Европска унија уводи нови систем биометријске регистрације на границама, познат као ЕЕС (Entry/Exit System), али његова пуна примена неће бити обавезна још најмање девет месеци, а могући су и додатни периоди прилагођавања
Иако ће систем формално ступити на снагу 12. октобра само за један део путника, потпуна примена правила, укључујући биометријску регистрацију на свим спољним границама 29 европских земаља, неће бити обавезна све до 12. априла 2026. године, пише Гардијан. Пуна оперативност ЕЕС-а на свим прелазима се очекује од 10. априла 2026. године.
Шта доноси ЕЕС и где настаје проблем
Нови, више пута одлагани систем захтева да сви држављани који нису из ЕУ пре уласка у Шенген зону оставе отисак прста и фотографишу се. Њихови идентификациони подаци биће чувани у централној европској бази три године. Биометријски подаци морају се прикупљати на граници под надзором имиграционих службеника.
Највећа забринутост у ЕУ тиче се могућности великих гужви и застоја, посебно на прелазима као што је Ламанш, где путници пролазе кроз француске граничне провере док су још у Великој Британији. То значи да се ЕЕС биометријски процес мора завршити пре поласка воза или трајекта.
Eurotunnel, који управља услугом Le Shuttle, уложио је 80 милиона евра у ЕЕС инфраструктуру, укључујући 224 киоска. Возачи ће морати да изађу из аутомобила како би им биле усликане фотографије и скенирани отисци прстију. Предвиђа се да ће унос података трајати око две минуте по особи.
Лука Довер инсталирала је готово 100 ЕЕС киоска.
Збрка због различитих питања на киосцима
Иако се лансирање ближи, постоји потенцијал за конфузију. Путници већ добијају различита питања на Eurotunnel и Еуростар ЕЕС киосцима. У тренутној верзији киоска на станици Ст Панцрас, путници морају да одговоре да ли имају смештај, повратну карту, адекватна средства и медицинско или путно осигурање – питања која се не постављају на уређајима у Фолкестонеу.
Еуростар ће у првих неколико месеци само "позивати" путнике да користе киоске. Са друге стране, Eurotunnel и Довер крећу са провером путника аутобуса и терета већ 12. октобра.
Предност новог система, упркос почетним изазовима, лежи у томе што би провере требало да буду брже захваљујући опцијама самоуслуге и могућности да путници унапред доставе своје податке. Систем користи отисак прста и биометрију лица за праћење уласка и изласка из Шенген зоне.