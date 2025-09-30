Кувајте без ризика НИЈЕ СВАКО ПОСУЂЕ БЕЗБЕДНО Ево како да избегнете ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ и изаберете сигурну опцију
Иако је практичност посуђа с нелепљивим премазом велика, данас постоје бројне сигурне, ефикасне и дуготрајне алтернативе.
Храна клизи по тигању током припреме и одваја се од површине у трену, а чишћење је једноставно. Ипак, овакво посуђе понекад има лошу репутацију због хемикалија које се користе у производњи.
Према америчкој Агенцији за заштиту животне средине (EPA), нелепљиви премази се често праве уз помоћ такозваних „вечних хемикалија“ (PFAS), које могу негативно утицати на здравље људи, животиња и животну средину. PFAS се налази у посуђу, козметици, средствима за чишћење, одећи, намештају и амбалажи за храну.
Ове хемикалије, изумљене 1940-их, отпорне су на воду и уље, а нека својства спречавају лепљење хране и мрље. На пример, спречавају да гумене чизме упију воду из локве или да се водоотпорна маскара размазује. „Додавање PFAS премаза на површину за кување чини је нелепљивом, отпорном на воду и масноћу, омогућавајући лако одвајање хране“, објашњава Давид Надлер, професор на Технолошком институту у Њујорку.
Први тигањ с нелепљивим премазом створио је француски инжењер Марк Грегоир почетком 1950-их. Он је алуминијски тигањ премазао тефлоном, робном марком за политетрафлуоретилен (PTFE), врсту PFAS-а. Временом су многи произвођачи напустили употребу PFOA, друге PFAS супстанце, због здравствених ризика.
Сигурност и употреба
Америчка агенција за храну и лекове (FDA) дозвољава ограничену употребу PFAS-а у посуђу, уз минималне количине које могу прећи у храну. Ипак, пажљиво користите тигањ и замените га када је потребно.
Најбоље алтернативе
При избору алтернатива, обратите пажњу на следеће:
Материјал: керамички и емајлирани премази најближи су класичном нелепљивом посуђу. Нерђајући челик, лијевано гвожђе, угљични челик и 100% керамичко посуђе такође су опције, али нису природно нелепљиви.
Без PFAS-а: ознаке „PFOA-free“, „PTFE-free“ или „PFAS-free“ гарантују да посуђе не садржи ове хемикалије.
Отпорност на топлоту: проверите сигурност за употребу у рерни и на шпорету.
Свестраност: идеално је да посуђе ради на плинским, електричним и индукционим шпоретима.
Величина и облик: одаберите према броју особа и врсти јела које најчешће припремате.
Одржавање: пратите упутства произвођача; лијевано гвожђе, на пример, не сме у машину за судове.
„Посуђе с керамичким премазом има нелепљива својства без хемијске обраде. Обично има алуминијумску базу и природно нелепљиви премаз на бази минерала. Идеално је за омлет, рибу и палачинке, али висока топлота и метални прибор могу оштетити површину“, каже Алиша Џонсон из Sur La Table-а.
Нет.хр/Дневник