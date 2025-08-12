НЕВИДЉИВИ НЕПРИЈАТЕЉИ ВРЕБАЈУ ИЗ ТИГАЊА, КУТИЈА ЗА ПИЦЕ, РУЖЕВА, ПУДЕРА... Да ли је одзвонило вечним хемикалијама у амбалажи, посуђу, козметици?
Већ више од деценије траје распарава о томе да ли треба забранити такозване вечне хемикалије, а изгледа да је расплет на видику. Уколико се Европа одлучи на овај потез, исто следи и у Србији.
Перфлуоралкил и полифлуоралкил супстанце (ПФАС) хемикалије су које је направио човек, а користе се због њихове отпорности на масноћу и воду, али се не разграђују брзо у природи и повезане су са здравственим проблемима као што је већи ризик од одређених канцера.
Елем, Европска унија разматра забрану штетних ПФАС хемикалија, познатих и као вечне хемикалије, што је забринуло индустрију која упозорава на велике губитке, поремећаје у ланцима снабдевања и раст цена за крајње потрошаче ако те мере ступе на снагу.
Холандија, Данска, Немачка, Норвешка и Шведска још прошле године предложиле су потпуну забрану свих ПФАС хемикалија, а Европска комисија чека научну процену која би требало да буде готова следеће године.
Тек тада би могао да стигне конкретан предлог – а он би могао да значи потпуну забрану ПФАС за потрошачке производе, док би индустрија добила изузетке ако не постоје алтернативе, преноси АНСА.
Ове хемикалије могу доспети у воду, земљу и храну, а дуготрајна изложеност повезује се с повећаним ризиком од одређених болести, укључујући проблеме са јетром, имуним системом и хормонима
Поред тога, планира се и европски систем за праћење загађења ПФАС хемикалијама, као и чишћење већ контаминираних локација које треба да плати фирма-загађивач или држава из јавних фондова ако се одговорни не могу пронаћи.
ПФАС хемикалије су велика група вештачки произведених једињења која се у природи веома споро разграђују, па се називају и вечне хемикалије. Развијене су још средином 20. века због своје отпорности на воду, масноће и високе температуре. Оне се налазе у тефлонским тигањима, водоотпорној одећи и обући, амбалажи за храну (посебно оној која не пропушта масноћу, попут кутија за пицу или кесица за кокице), пени за гашење пожара, одређеним козметичким производима (пудери, маскаре, креме), индустријским мазивима и бојама.
Индустрија против забране
Немачки министри привреде из више савезних покрајина отворено се противе потпуној забрани тзв. вечних хемикалија. Тврде да би то значило гашење читавих сектора и својеврсни програм деиндустријализације Европе. Поред губитка радних места, упозоравају и на последице по ланце снабдевања, раст трошкова и пад инвестиција. Критичари из индустрије кажу да најављена правила већ сада стварају несигурност приликом планирања и успоравају иновације, што може дугорочно ослабити конкурентност европске хемијске и прерађивачке индустрије у односу на Сједињене Америчке Државе и Азију.
Преко производа које свакодневно користимо, али и путем воде за пиће и хране, истовремено смо изложени стотинама хемикалија из ПФАС групе, као и њиховим штетним последицама.
Најновија студија у оквиру које је тестирано преко 200 производа (шминка и друга козметичка средства), а која су тренутно присутна на тржиштима САД и Канаде, указује на постојање потенцијално токсичних ПФАС у готово половини тестираних производа, при чему су највише концентрације ПФАС хемикалија измерене у водоотпорним и дуготрајним пудерима, маскарама и течним ружевима.
