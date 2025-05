СВАКОДНЕВНО ЈЕ КОРИСТИМО, А НЕ ЗНАМО ШТА РАДИ ТЕЛУ Стручњаци упозоравају на опасну хемикалију из пластичне амбалаже

Међутим, управо оно што најчешће употребљавате могло би да буде и најтоксичнија ствар у вашем фрижидеру – бисфенол А.

У питању је хемикалија познатија као БПА, коју су компаније почеле да користе за стварање пластике још 1960-их, али и данас се користи у производњи многих пластичних материјала, па чак и флаша за воду. Такође се може користити за „пресвлачење унутрашњости металних производа, попут лименки с храном, врхова флаша и водова за довод воде“, истиче клиника Mayo.

Када храна дође у контакт с пластиком, металом или неким другим материјалом, постоји вероватноћа да на себе покупи и мало БПА. Иако се намирнице прегледају пре него што се ставе у продају, стручњаци сматрају да је мала количина БПА сигурна за конзумацију.

Изложеност БПА код беба у стомаку, новорођенчади и деце може утицати на простату и мозак, каже клиника Маyо. Међутим, истраживање каже да би могла постојати веза и између БПА и пораста крвног притиска код одраслих.

Лекари са Харварда сугеришу да би требало да будемо опрезни у погледу потрошње БПА, купујући мање конзервиране хране и уместо тога бирајући свеже производе. Други савет је куповати предмете без БПА, попут флаша за воду и посуда за храну. Избегавајте да стављате пластику у микроталасну пећницу или машину за посуђе, „јер их топлота може с временом разградити и омогућити БПА да продре у храну“, каже клиника Маyо.

Кажу да постоје и други материјали који не садрже токсична једињења, а које можете користити. Стакло, нерђајући челик и порцулан изврсне су алтернативе, пише Eat This, Not That.