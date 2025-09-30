Избегните непријатности!
СЕДАМ СТВАРИ КОЈЕ НЕ БИ ТРЕБАЛО НИКАКО ДА ЈЕДЕТЕ У АВИОНУ Ове намирнице и пића могу вам уништити лет
Избегните непотребне здравствене тегобе.
Ако ускоро путујете авионом, можда би требало да два пута размислите пре него што посегнете за одређеним намирницама или пићима на 11.000 метара висине.
Иако су оброци и грицкалице током лета често неопходни, неке ствари могу изазвати озбиљну нелагодност, па чак и здравствене проблеме.
Стручњаци саветују да следеће намирнице и пића избегавате док сте у ваздуху:
1. Кељ и лиснато поврће које се тешко вари
Бивша стјуардеса Џозефин Ремо објашњава да промене притиска у авиону могу додатно оптеретити желудац. Сирово лиснато поврће, попут кеља, само погоршава надутост и нелагодност, па га је најбоље избегавати пре и током лета.
2. Броколи
Иако је здрав и пун витамина, броколи је познат по томе да изазива гасове. Боље је да га оставите за оброк када слетите.
3. Пасуљ
Пасуљ је одличан извор влакана, али управо због тога може изазвати надимање и проблеме са варењем у авиону. Стручњаци препоручују да га прескочите на дан путовања.
4. Вода из славине и лед у авиону
Стјуардеса Сју Фогвел, са 22 године искуства, каже да никада није пила воду, чај или кафу из авионског резервоара, нити је узимала пиће са ледом. Разлог? Истраживања су показала да вода у авионима може садржати опасне бактерије попут Е. цоли. Уместо тога, увек тражите флаширану воду или пиће из конзерве.
5. Алкохол
Према Harvard Health Publishing, , алкохол додатно дехидрира тело и отежава прилагођавање промењеном нивоу кисеоника у авиону. Посебно је ризичан за путнике са срчаним или плућним проблемима, јер повећава ризик од срчаног или можданог удара. Ако желите да стигнете одморни, прескочите вино и коктеле.
6. Кофеин
Као и алкохол, и кофеин дехидрира организам. Кафа и енергетска пића могу вас разбудити, али истовремено погоршавају дехидратацију, па је боље да их оставите за време након слетања.
7. Црвено месо
Јунетина, свињетина, јагњетина и прерађено месо попут сланине и кобасица теже се варе од пилетине. Током лета могу изазвати гасове и нелагодност, па стручњаци саветују да их избегавате не само у авиону, већ и дан пре путовања.
Ако желите да се осећате лагано и одморено када слетите, размислите о томе шта уносите у организам током лета. Увек бирајте лаганију храну, пијте довољно флаширане воде и избегавајте намирнице које могу изазвати проблеме са варењем, пише People.