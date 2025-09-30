СА ВОЈВОЂАНСКОГ АСТАЛА Јабуке у шлафроку идеална јесења посластица
Ако желите брз, једноставан и укусан десерт који ће одушевити и најзахтевније укусе, јабуке у шлафроку су идеално решење.
Овај рецепт спаја сочне јабуке са благим и ваздушастим тестом, правећи праву малу посластицу која се топи у устима.
Састојци (за 4 порције):
4 средње јабуке (благо киселе сорте)
1 кашика шећера
1 ванилин шећер
1 јаје
200 мл млека
150 г брашна
1/2 прашка за пециво
1 кашика путера (по жељи)
Шећер у праху за посипање
Јабуке добро оперите, огулите кору (по жељи) и издубите средину, уклањајући семенке. Исеците их на колутове.
Умутите јаје са шећером и ванилин шећером док смеса не постане пенаста. Додајте млеко и кратко промешајте.
Брашно просејте заједно са прашком за пециво, па га лагано умешајте у течну смешу. Тесто треба да буде глатко и благо течније, да лепо обави јабуке. По жељи, додајте кашику растопљеног путера за богатији укус.
Колутове јабуке умачите у тесто и пржите у врућем уљу док не порумене, 2, 3 минута са сваке стране.
За здравију верзију јабуке можете пећи и у рерни загрејаној на 180 степени, 25 до 30 минута.
Јабуке у шлафроку послужите топле, по жељи посуте шећером у праху или уз мало слатке павлаке или ванила сладоледа.
За додатну арому, у тесто можете додати мало ароме рума или цимет у праху Овај десерт је идеалан и као посластица за децу и одрасле, а прави је хит када желите брзо нешто укусно да се засладите.