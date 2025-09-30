light rain
СА ВОЈВОЂАНСКОГ АСТАЛА Јабуке у шлафроку идеална јесења посластица

30.09.2025. 19:17 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
јабуке
Фото: Ilustracija pixabay

Ако желите брз, једноставан и укусан десерт који ће одушевити и најзахтевније укусе, јабуке у шлафроку су идеално решење.

Овај рецепт спаја сочне јабуке са благим и ваздушастим тестом, правећи праву малу посластицу која се топи у устима.

Састојци (за 4 порције):

4 средње јабуке (благо киселе сорте)

1 кашика шећера

1 ванилин шећер

1 јаје

200 мл млека

150 г брашна

1/2 прашка за пециво

1 кашика путера (по жељи)

Шећер у праху за посипање


Јабуке добро оперите, огулите кору (по жељи) и издубите средину, уклањајући семенке. Исеците их на колутове.


Умутите јаје са шећером и ванилин шећером док смеса не постане пенаста. Додајте млеко и кратко промешајте. 
 

Брашно просејте заједно са прашком за пециво, па га лагано умешајте у течну смешу. Тесто треба да буде глатко и благо течније, да лепо обави јабуке. По жељи, додајте кашику растопљеног путера за богатији укус.

Колутове јабуке умачите у тесто и пржите у врућем уљу док не порумене, 2, 3 минута са сваке стране.
 

За здравију верзију јабуке можете пећи и у рерни загрејаној на 180 степени, 25 до 30 минута.


Јабуке у шлафроку послужите топле, по жељи посуте шећером у праху или уз мало слатке павлаке или ванила сладоледа.


За додатну арому, у тесто можете додати мало ароме рума или цимет у праху Овај десерт је идеалан и као посластица за децу и одрасле, а прави је хит када желите брзо нешто укусно да се засладите.

јабуке посластица десерт
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
