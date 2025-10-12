(ФОТО, ВИДЕО) НОВА ПРАВИЛА ОД ДАНАС НА ГРАНИЦАМА ЕУ! ЕЕС систем БИОМЕТРИЈЕ ступио на снагу! Пасош, лице, четири прста и паре су сада ОБАВЕЗНИ
Земље-чланице Европске уније, после неколико одлагања, од данас коначно уводе ЕЕС систем (Entry/Exit System) на своје границе.
Шта то тачно значи и шта просечан путник из Србије може да очекује на граничним прелазима, на којима мора да покаже пасош?
Прво и најважније: ово је нови систем који се уводи у ЕУ/Шенген зону и примениће се постепено. Како, зависи од појединачне државе, а ево шта смо до сада сазнали.
ЕЕС је аутоматски ИТ систем којим се бележе подаци о уласцима и изласцима држављана трећих земаља (дакле, који нису из ЕУ/ЕЕА/Швајцарске) који путују на кратки боравак (до 90 дана у периоду од 180 дана). За тај боравак им није потребна виза, али државе желе да у своје базе убаце ваше податке.
Уместо ручног печата у пасошу, подаци о путнику (пасош, лични подаци, биометрија – фотографија, отисци прстију) биће дигитално евидентирани. Током транзиционе фазе (до пуне примене), на неким границама још могу да се користе стари поступци (печат у пасошу) у зависности од техничке опремљености по прелазу. Проблем је у томе што се још увек прецизно не зна који су то гранични прелази, па будите спремни.
Уколико на питање „Да ли имате довољно новца?” одговорите одрично, суочавате се са ризиком од „спуштања рампе”
Путници који већ имају краткорочне визе, можда неће морати да дају отиске прстију – али то зависи од правила државе. Оно што је сигурно јесте да деца млађа од 12 година неће морати да учествују у узимању отисака прстију, али ће им се фотографисати лице.
Како ћете проћи на граници, зависи од тога како и чиме путујете.
Ако пролазите границу аутомобилом, припремите документа: пасош (биометријски, важећи). Од данас биће вам потребне и карте, резервације, доказ о смештају, средства за живот – то може да тражи гранична служба код провере.
На посебном пулту пасошке контроле бићете фотографисани и оставићете отиске прстију
Ако путујете организовано, понесите уплатнице, ако идете у госте, тражите од домаћина да вам напишу позивна писма, ако сте букирали и платили боравак преко неког од сајтова попут Букинга, све ионако имате на телефону.
Кад уђете у контролну зону границе, особље може захтевати да изађете из возила и приђете пулту за пасошку контролу. Потом дајете пасош службенику. Ту ћете на посебном пулту бити фотографисани (лице) и оставићете отиске прстију (обично четири прста обе руке) – бар при првом уласку у ЕУ.
Систем аутоматски повезује ваш документ са биометријом и бележи место и време уласка. Уколико прелаз има самоуслужне киоске, односно аутоматске приступне терминале, могуће је да сами поставите пасош, станете на означено место и погледате у камеру, а потом ставите четири прста на скенер.
Систем ће вам аутоматски регистровати улаз, али може и да вас води кроз питања о типу боравка, новцу, времену посете, повратној карти или неком другом доказу да се нећете задржавати ван дозвољеног времена. Ако је прелаз технички неопремљен за ЕЕС, радник граничне службе може да печати пасош и ручно бележи улазак, па се спремите за чекање.
Ако путујете аутобусом или возом, надајте се истом поступку, али је ту систем мало другачији. Аутобус често стаје на граници, путници излазе и иду у граничну зграду. Ако прелаз има самоуслужне киоске прилагођене за аутобусе, можете сами да користите уређаје: ставите пасош, погледате у камеру, ставите прсте на скенер. Службеници могу обавити додатне (мануелне) провере ако је нешто нејасно (идентитет, пртљаг).
На аеродрому је пријављивање већ аутоматизовано и већина путника бира систем самоуслужних киоска, али ће овог пута имати и додатни задатак. Дакле, ставите пасош, скенер очита документ, камера услика лице, скенер преслика отиске прстију.
Ако систем већ има ваше биометријске податке из претходног уласка, могуће да само потврдите идентитет без поновног узимања отисака (али зависи од државе и колико је прошло од последњег уласка).
Путовање пословно или туристичко
Да ли путујете пословно или приватно? Ово питање служи да класификује сврху боравка. Ако кажете „пословно“, могу тражити позивно писмо фирме, доказ о састанку, конференцији, изложби итд. Ако кажете „приватно“ или „туристички“, обично је довољна резервација хотела или план пута. Ако вам је одговор неодређен, службеник може да закључи да нисте у стању да образложите сврху боравка – што је разлог за детаљнију проверу или одбијање уласка.
Код изласка из Шенгена/ЕУ, можете проћи кроз е-излаз који проверава да сте регистровани у ЕЕС и да излазите – бележи се време и место изласка.
И овде службеници могу да ураде ручне провере: да вас питају куда идете,колико остајете, да им пружите доказ о новцу, повратну карту или резервацију.
Кад напуштате ЕУ, систем ЕЕС провериће ваш излазак – бележи се време и место излаза. Ако користите е-излаз, односно киоск, проћи ћете кроз исти поступак: пасош, камера, скенер отисака, систем потврди ваше податке и дозволи излазак.
Важно је да излазите кроз званичне граничне тачке јер систем мора да потврди излазак да би ваш боравак био правилно забележен и да се не би рачунао као прекорачење боравка.
Шта ако на нека од питања одговоримо са НЕ?
У систему ЕЕС нема „официра који те испитује“ у класичном смислу као код старе контроле, али сваки одговор који дајете на питања (на киоску или касније пред службеником) утиче на одлуку граничне службе да ли ћете бити пуштени у земљу.
Ако на питање „Да ли имате довољно новца?“ одговорите одрично, то је најозбиљнији сигнал ризика. ЕЕС систем сам по себи не „забрањује улазак“, али службеник ће одмах бити обавештен да путник не испуњава основне услове боравка по члану 6. Шенгенског граничног кодекса.
Ако не можете да докажете финансијску способност, могу вам одбити улазак, без обзира на безвизни режим. У том случају добијате писмено образложење о забрани уласка, које можете касније да оспоравате (али то не важи истог дана – не пуштају вас да уђете).
Ако на питање „Колико ћете остати?“ одговорите са „не знам“, није добро: систем тражи конкретан број дана јер мора да израчуна дозвољени боравак (до 90 у 180 дана). Непоуздан одговор биће означен као недовољна вероватноћа повратка, што је ризик за илегални боравак.
Службеник ће тражити повратну карту или доказ да планирате да изађете (резервација превоза, потврда о послу, породични разлози итд). Ако то немате, могу вам смањити дозвољени боравак или одбити улазак.
Ако на питање „Да ли имате повратну карту?“ одговорите НЕ, ово није аутоматски проблем, али покреће додатну проверу. Ако планирате улазак колима, службеник може да пита где је аутомобил, у чијем је власништву, како ћете се вратити.
Ако кажете да ћете купити карту касније, морате објаснити зашто (нпр. путујете у више земаља, чекате позив на догађај). Ако не постоји јасан план изласка, службеник може да закључи да постоји ризик да останете преко дозвољеног рока, што је правни основ за одбијање уласка.
Иако систем почиње да се примењује данас, још увек не знамо тачно где ће и како ЕЕС систем прорадити на границама Србије ка ЕУ. Од 12. октобра 2025, државе које користе ЕЕС морају да почну да користе систем (биометријску регистрацију) бар на једном прелазу или граничном контролном месту, али не одмах на свим прелазима.
Мађарска полиција објавила је да ће систем прво примењивати на мађарско-украјинској, затим на мађарско-српској граници, а тек потом на аеродромима. На Решке–Хоргош аутобуском терминалу већ постоје аутоматизоване капије (secunet easygates) које убрзавају проверу путника из аутобуса; то је први такав систем на друмској граници у Шенгену и најјачи је сигнал да ће управо ту рано радити самоуслужна биометрија у оквиру ЕЕС-а.
Министарство унутрашњих послова Хрватске је објавило да је систем технички успостављен и да 12. октобра почиње „поступна примена“ на свим међународним граничним прелазима у Хрватској. То практично обухвата и Бајаково (Батровци).
Погранична полиција Румуније најавила је прогресивно укључивање „на изабраним пунктовима“ од 12. октобра, са роком да у највише 170 дана покрију целу спољну границу. Нису објавили именом које тачке су прве, али логични кандидати су најо- птерећенији међународни прелази са Србијом (Ватин –Стамора Моравица и Калуђерово–Најдаш).
Аеродроми у региону који ће улазити у фазно увођење јесу они у ЕУ државама у које најчешће летимо (Будимпешта, Загреб), али тачан дан „укључења“ киоска зависи од плана сваког аеродрома. Но, пошто на већини већ постоје киосци, логично је очекивати да ће овде ЕЕС систем први бити уведен у потпуности.