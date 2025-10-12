ПРАЗНИК УКУСА!
ОВДЕ СВЕ МИРИШЕ НА ЧВАРКЕ! Ваљево привукло љубитеље шодера, дувана и домаћих деликатеса, а МЛАДИ показали шта значи чувати традицију
Министар пољопривреде Драган Гламочић је током посете Ваљеву обишао „Чваркијаду“ и истакао да ова манифестација није само празник укуса, већ и пример како се из традиције може градити модеран бренд који чува идентитет локалне заједнице, саопштило је данас ресорно министарство.
„Ово су праве лепоте Србије, када се на једном месту споје пољопривредна производња, домаћа радиност, гастрономија и туризам. Драго ми је што сам имао прилику да се лично уверим у сјајну организацију и посећеност ове манифестације", рекао је он.
Овогодишња „Чваркијада“, која се у Ваљеву одржава 19. пут, окупила је велики број произвођача, излагача и посетилаца, који су уживали у мирисима и укусима традиционалне српске кухиње.
У два дана трајања, град на Колубари постао је стециште љубитеља домаћих специјалитета, доброг расположења и старих заната.
Посебну пажњу привукло је такмичење у припреми чувених „шодер чварака“ и „дуван чварака“, по којима је овај крај познат широм земље.
Ове године, победила је Пољопривредна школа из Ваљева, што је, како је министар нагласио, доказ да млади људи имају знање, вољу и љубав према домаћој пољопривреди.
„Као некадашњи ђак пољопривредне школе, посебно сам поносан што млади у Ваљеву настављају традицију и показују колико је важно чувати знање и преносити га на нове генерације. Управо у томе је снага српског села и наше пољопривреде“, додао је Гламочић.
Градоначелник Ваљева Лазар Гојковић захвалио је министру на посети и подршци и истакао да "Чваркијада" сваке године потврђује да Ваљево има шта да понуди.
"Поред гастрономског ужитка, она представља спој традиције, рада и гостопримства", рекао је он.