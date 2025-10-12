broken clouds
НЕ СМЕМО ДА ПРОГУТАМО КУКАВИЧЈЕ ЈАЈЕ, НАДАМ СЕ ДА ЋЕ СРБИ У ШТО ВЕЋЕМ БРОЈУ ИЗАЋИ НА ГЛАСАЊЕ: Снажна порука лидера СНС Вучевића о важности избора на Косову и Метохији

12.10.2025. 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: дневник

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић изјавио је гостујући на Првој телевизији да је излазак Срба на изборе питање опстанка нашег народа на Косову и Метохији.

-Надам се да ће Срби изаћи у што већем броју, да ће се одазвати на позив државе и свих нас који смо у јавном животу и да је то питање опстанка Срба на Косову и Метохији. Не смемо да прогутамо то кукавичје јаје да када Срби гласају на изборима у Покрајини тиме признајемо тзв. независну државу Косово. Важно је да Срби изађу на изборе. Ми смо учествовали у кампањи у Централној Србији, да интерно расељени изађу на изборе. Верујем да су Срби препознали Српску листу. Док је Срба на Косову и Метохији, ту је и Србија. И то Курти добро зна. Имате Србе који су то именом и презименом, а суштински су послушници Куртија. Њима је све дозвољено, да се једва прелази административни прелаз, да су милитаризована возила на улицама. Бојим се да су нама у једном периоду, посебно 2012. године, намицали да се помиримо са реалношћу, да гледамо будућност. Нико се ничега не одриче, а само ми треба да се одрекнемо нечега из чега смо потекли. Прва дестабилизација и напад на државу одмах се отвори питање Војводине - рекао је Вучевић.

Ми смо се сви негде, навео је Вучевић, одрекли политичког идентитета.

-Немате СНС, СПС, ни радикале, него је тамо дошло до хомогенизације српског бирачког тела у Српску листу. Стање на Косову и Метохији не дозвољава класично партијско организовање. Ово је надстраначко питање - рекао је Вучевић.

Константна је, напомиње Вучевић, криминализација Српске листе и народа на северу Косова и Метохије. 

-То су људи који су 26 година изложени најгорем притиску, хапшени, прогањани, пуцани. Можете мислити како је живети у Штрпцу, то је живот који је за нас у Београду, Нишу или Новом Саду незамислив. Заједница српских општина никада није имплементирана, а била је обавеза. Њих плаши да се Срби институционално заокруже - навео је Вучевић.

