(ФОТО, ВИДЕО)ИЗБОРНИ ДАН НА КиМ! Расељени Срби долазе да гласају - у трци 10 кандидата СРПСКА ЛИСТА ПОД БРОЈЕМ 170
КОСОВСКА МИТРОВИЦА: У Северној Митровици јутрос у 7.00 часова отворена су сва бирачка места, а право гласа на локалним изборима које су расписале привремене приштинске институције има 17.667 бирача.
На 22 бирачка места плус једно условно, у седам бирачких центара, грађани ће моћи да гласају за 10 кандидата за градоначелника и одборнике за скупштину те општине.
Највећа српска странка, Српска листа, кандидовала је бившег градоначелника Милана Радојевића.
Кандидат је и Катарина Ађанчић, заменица садашњег градоначеника Ердена Атића, који је изабран на изборима 2023. године које су Срби бојкотовали и на које је изашло мање од 3,5 одсто бирача.
Ађанчић наступа као самостални кандидат.
На овим изборима кандидат је и председник Српске демократије Александар Арсенијевић, који се тренутно налази ван Косова и Метохије због оптужби приштинских власти за држање оружја.
Испред Српског народног покрета кандидован је Бранко Веселиновић, Грађанска иницијатива "Север за све" кандидовала је Марка Јакшића, а кандидат странке Ненада Рашића "За слободу, правду и опстанак" је Ненад Вукумировић.
Грађанска иницијатива "Ново лице - Народна правда" кандидовала је Небојшу Милића.
Самоопредељење Аљбина Куртија поново је кандидовало Ердена Атића, актуелног градоначелника, а од албанских кандидата кандидовани су и садашњи одборник Бетим Османи испред Грађанске иницијативе "Митровица" и кандидат Демократске партије Косова Флатура Хамза Аземи.
За места одборника у скупштини општине Северне Митровице кандидовано је 13 листи, а носилац Српске листе је Иван Запорожац, досадашњи председник привременог органа Косовска Митровица.
Српска листа под бројем 170
На изборима учествује 12 српских странака и иницијатива, а најјача српска странка у Покрајини, Српска листа, на изборе излази под бројем 170.
Представници Српске листе током кампање су истицали да су предстојећи избори судбоносни за Србе на КиМ и да Срби на њима морају да покажу јединство и пруже подршку Српској листи, да“ оловком смене албанске нелегитимне градоначелнике“ и да општине на северу КиМ врате у своје руке, а потврде победе у шест општина јужно од Ибра.
Представници Канцеларије за КиМ више пута су указали да су предстојећи локални избори од суштинског значаја за опстанак Срба на КиМ и позвали Србе да гласају за Српску листу.
Председник Србије Александар Вучић такође је позвао Србе на Косову и Метохији да изађу на локалне изборе и гласају за Српску листу, странку која је, како је истакао, једина која заступа интересе српског народа.
На апел Срба са Косова и Метохије, Република Србија позвала је и интерно расељена лица из јужне покрајине, привремено смештена у централној Србији, да гласају на изборима.