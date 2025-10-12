СВАЂА ОКО ДЕВОЈКЕ ЗАВРШИЛА СЕ КРВЉУ И НОЖЕМ! Двојица младића избодена у обрачуну, обојица завршила у ХИТНОЈ
Двојица младића примљена су ноћас у Ургентни центар са убодним ранама од ножа.
Како Телеграф.рс сазнаје, крвави обрачун догодио се изнад једног познатог ресторана у Улици кнеза Вишеслава..
Како сазнајемо, повређени су А. К. (24) и Ј. А. (21), а свему је, незванично, претходила свађа око девојке.
Младићи су након вербалног сукоба кренули један на другог, а онда су севнуле и оштрице. Све се одиграло око 3.30 часова испред познатог угоститељског објекта у Улици кнеза Вишеслава, а незванично, очевидац је позвао Хитну помоћ.
Међутим, када је лекарска екипа стигла на лице места никог нису затекли. Наиме, А. К. и Ј. А. кренули су приватним возилом пут Хитне помоћи.
По пријему њима су констатоване убодне ране и обојица су хитно превезени у Ургентни центар.
Степен њихових повреда у овом тренутку није познат.
Полицијска истрага је у току, која би требало да расветли све детаље овог случаја.