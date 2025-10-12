light rain
СВАЂА ОКО ДЕВОЈКЕ ЗАВРШИЛА СЕ КРВЉУ И НОЖЕМ! Двојица младића избодена у обрачуну, обојица завршила у ХИТНОЈ

12.10.2025. 08:08 08:44
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Двојица младића примљена су ноћас у Ургентни центар са убодним ранама од ножа.

Како Телеграф.рс сазнаје, крвави обрачун догодио се изнад једног познатог ресторана у Улици кнеза Вишеслава..

Како сазнајемо, повређени су А. К. (24) и Ј. А. (21), а свему је, незванично, претходила свађа око девојке.

Младићи су након вербалног сукоба кренули један на другог, а онда су севнуле и оштрице. Све се одиграло око 3.30 часова испред познатог угоститељског објекта у Улици кнеза Вишеслава, а незванично, очевидац је позвао Хитну помоћ.

Међутим, када је лекарска екипа стигла на лице места никог нису затекли. Наиме, А. К. и Ј. А. кренули су приватним возилом пут Хитне помоћи.

По пријему њима су констатоване убодне ране и обојица су хитно превезени у Ургентни центар.

Степен њихових повреда у овом тренутку није познат.

Полицијска истрага је у току, која би требало да расветли све детаље овог случаја.

убадање ножем раковица младићи
Вести Хроника
