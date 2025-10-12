НИЈЕ ЛАКО РЕЋИ ЕРДОГАНУ ТО ШТО ЈЕ РЕКАО ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ, АЛИ ОН МОРА ДА САЧУВА СРБИЈУ! Лидер напредњака Вучевић о санкцијама НИС-у: Нисам оптимиста, али верујем да ће се наћи решење
Лидер напредњака и саветник председника Републике за Регионална питања Милош Вучевић рекао је, гостујући на Првој телевизији, да није било лако председнику Вучићу да одговори Ердогану.
-Мало ко може да реаугује као што је председник Вучић на Икс налогу. Није лако рећи Ердогану то што је рекао председник Вучић. Стварно мислите да Вучић не разуме шта се дешава? Он мора да сачува Србију, мора да иде и у Анкару и Берлин, и Вашингтон и Москву. Ми живимо у свету који није једноставан. Идеализација државе је погубна пре свега са стране оних који се осећају као патриоте. Не могу да кажем да сам оптимиста, али верујем да ће се наћи решење око НИС-а. Ми смо у клинчу два супертешкаша. НИС је мала пузла у том мозаику, али за нас највећа. Видели сте како се душебрижници одмах јаве да купе и тобоже помогну. Да је лако није, да нас је свашта задесило јесте - рекао је Вучевић.
Вучевић је напоменуо да је гледао утакмицу измешу Србије и Албаније и да му је као Србину било тешко.
-Баш ми је тешко. Свестан сам да се свуда побеђује и губи. Мени је тешко што су нас они победили у Србији и што показују црног двоглавог орла у Србији. Тешко ми је као Србину, али не треба срушити државу због тога. То вам је као да се поквари нешто у кући и дај ево да је целу спалимо. Погледајте како су се Португал, Шпанија и Северна Македонија понашали - навео је Вучевић.