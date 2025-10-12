scattered clouds
ВАЖНО ЗА ПУТНИКЕ! Мађарска објавила када ЕЕС систем ступа на СНАГУ на границу са Србијом

12.10.2025. 10:40 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Tanjug MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Нова ЕЕС правила ЕУ за улазак у земље Шенгена на мађарско-српској граници ступиће на снагу 28. октобра у осам часова, прво на граничном прелазу Томпа - Келебија, а од 4. новембра на преосталим граничним прелазима са Србијом.

Нови улазно-излазни систем Европске уније (ЕЕС) постепено ће бити увођен и на мађарским граничним прелазима, што ће значити додатне административне обавезе за грађане трећих земаља, саопштио је генерални конзулат Мађарске у Суботици.

Међутим, те обавезе ће на мађарско-српској граници ступити на снагу 28. октобра у осам часова, прво на граничном прелазу Томпа - Келебија, а од 4. новембра на преосталим граничним прелазима са Србијом.

Из генералног конзулата Мађарске у Суботици поручују да се измене не односе на путнике који поседују мађарску личну карту или пасош,они ће путовати као и до сада.

