ВАЖНО ЗА ПУТНИКЕ! Мађарска објавила када ЕЕС систем ступа на СНАГУ на границу са Србијом
Нова ЕЕС правила ЕУ за улазак у земље Шенгена на мађарско-српској граници ступиће на снагу 28. октобра у осам часова, прво на граничном прелазу Томпа - Келебија, а од 4. новембра на преосталим граничним прелазима са Србијом.
Нови улазно-излазни систем Европске уније (ЕЕС) постепено ће бити увођен и на мађарским граничним прелазима, што ће значити додатне административне обавезе за грађане трећих земаља, саопштио је генерални конзулат Мађарске у Суботици.
Међутим, те обавезе ће на мађарско-српској граници ступити на снагу 28. октобра у осам часова, прво на граничном прелазу Томпа - Келебија, а од 4. новембра на преосталим граничним прелазима са Србијом.
Из генералног конзулата Мађарске у Суботици поручују да се измене не односе на путнике који поседују мађарску личну карту или пасош,они ће путовати као и до сада.