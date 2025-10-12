ПАНАОТОВИЋ: “ГЛАС ЗА СРПСКУ ЛИСТУ – глас за опстанак СРБА И ОДБРАНУ СРБИЈЕ НА КИМ!“
Данашњи избори на Косову и Метохији имају велику важност и тежину за Србе који живе на територији Косова и Метохије, као и за државу Србију и српски фактор у целини.
Велики одзив наших сународника и убедљива победа Српске листе значили би крупан и круцијалан корак у смеру опстанка нашег народа на КиМ и одбране суверенитета Србије у јужној покрајини. Такозвано Косово нема међународни легитимитет ни суверенитет, не само због важеће резолуције 1244 већ и због чињенице да га признаје око 45% држава чланица УН, те да га не признају две државе, сталне чланице СБ УН као и пет држава чланица ЕУ. Суверенитет правно и суштински има Србија, али је он нарушен и суспендован силом и насиљем. Важан корак у одбрани и повратку суверенитета јесте повратак аутентичних представника Срба у институције а до тога може доћи јасним опредељењем грађана за Српску листу. Разноразне друге опције и алтернативе, сваковрсни рашићи спремни да продају и издају Куртију све, воде у убрзано гашење Србије и Срба на КиМ.
Бојан Панаотовић