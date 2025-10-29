Њихова прича је све само не обична!
Дизајнерка слави 50 ГОДИНА ЉУБАВИ… СА ГЕЈ СУПРУГОМ?! Преживели све стереотипе и ОСТАЛИ СРЕЋНИ Прича која ће вас шокирати и насмејати (ФОТО)
Модна дизајнерка Дајана фон Фирстенберг недавно је прославила 50 година љубави са супругом Беријем Дилером. Тим поводом се огласила на друштвеним мрежама.
"Данас је 50-годишњица ВЕЛИКОГ ПРАСКА!!! Дана када смо се Бери и ја заљубили. Отворио је врата свог срца и никада их није затворио. Први дан дугог, живописног, срећног путовања… БЕЗУСЛОВНА ЉУБАВ", написала је.
Међутим, њхова љубавна прича је све само не обична, а људи се и дан данас чуде како су опстали у таквој једној специфичној заједници.
Па, о чему је реч?
Дајанин супруг, коме је посветила ову емотивну објаву на Инстаграму, је отворено проговорио о својој сексуалности, те је је признао да је хомосексуалац.
Његово признање није променило однос партнера, већ га је само ојачало. Модна дизајнерка била је та која је инспирисала Берија да "скине камен са срца".
У есеју за "New York Magazine" под насловом "Истина о нама, након свих ових година" написао је следеће:
"Иако је у мом животу било много мушкараца, постојала је само једна жена, а она није ушла у мој живот све док нисам имао 33 године", написао је за свој удрагу.
Иначе, ово је Дајанин други брак са геј мушкарцем. С 19 година упознала је принца Егона фон Фирстенберга, за којег се касније и удала. Испоставило се и да је он хомосексуалац.
"Удала сам се за два геј мушкарца, ОК? Не знам зашто, али за мене они нису геј, тако да то не прави неку разлику", поручила је.