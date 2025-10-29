clear sky
АКО СТЕ РОЂЕНИ НА ЈЕДАН ОД ОВА ТРИ ДАТУМА НОСИТЕ ТЕШКУ КАРМУ Никако да вам се срећа осмехне

29.10.2025. 19:56 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
Коментари (0)
карма
Фото: freepik ilustarcija

Судбина се не завршава једним животом. Неки људи долазе на свет носећи невидљиви терет – тешку карму која се манифестује кроз константно измицање среће.

Без обзира на труд, успех им је увек изван домашаја.

Утицај звезда и нумерологије на ове датуме створио је специфичне изазове који се морају решити. Проверите да ли је ваш датум међу три најтежа датума рођења и сазнајте зашто вам срећа стално измиче.

карма
Фото: pexels/Ilustracija

Рођени 25. фебруара: Карма жртве и патње

Особе рођене 25. фебруара (знак Рибе/број 7) носе карму превеликог жртвовања из прошлог живота. Њихова тешка карма је у томе што су предодређени да преузимају туђу бол.

Њихова срећа стално измиче јер несвесно бирају партнере, пријатеље и послове који их исцрпљују. Иако имају велику духовну снагу, њихов живот је обележен константном емотивном патњом и борбом да пронађу сопствени идентитет.

Да би прекинули круг, морају научити да кажу „Не“ и поставе границе.

Рођени 9. априла: Карма агресије и егоизма

За особе рођене 9. априла (знак Ован/број 9), карма је везана за необуздану амбицију и его из прошлог живота. Њихова тешка карма је у непрекидном конфликту са околином. Срећа им измиче јер, иако лако долазе до циља, на путу сруше све односе.

Успех за њих увек долази по превисокој цени – усамљености.

Морају научити да контролишу свој темперамент и да на прво место ставе емпатију, а не победу, како би пронашли трајан мир.

карма
Фото: pexels/Ilustracija

Рођени 19. новембра: Карма издаје и манипулације

Особе рођене 19. новембра (знак Шкорпија/број 1) носе карму издаје. У прошлом животу су можда некоме нанели велику бол или изиграли поверење.

У овом животу, њихова карма се манифестује кроз константну сумњу и немогућност остваривања дубоког поверења. Срећа у љубави и партнерству им стално измиче јер несвесно одбијају људе који им желе добро, у страху да ће поново бити изиграни.

Кључ за разрешење је пуштање контроле и праштање – прво себи, а онда другима.

Пинк.рс

карма рођендан датум
Извор:
Пинк.рс
Пише:
Дневник
