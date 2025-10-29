АКО СТЕ РОЂЕНИ НА ЈЕДАН ОД ОВА ТРИ ДАТУМА НОСИТЕ ТЕШКУ КАРМУ Никако да вам се срећа осмехне
Судбина се не завршава једним животом. Неки људи долазе на свет носећи невидљиви терет – тешку карму која се манифестује кроз константно измицање среће.
Без обзира на труд, успех им је увек изван домашаја.
Утицај звезда и нумерологије на ове датуме створио је специфичне изазове који се морају решити. Проверите да ли је ваш датум међу три најтежа датума рођења и сазнајте зашто вам срећа стално измиче.
Рођени 25. фебруара: Карма жртве и патње
Особе рођене 25. фебруара (знак Рибе/број 7) носе карму превеликог жртвовања из прошлог живота. Њихова тешка карма је у томе што су предодређени да преузимају туђу бол.
Њихова срећа стално измиче јер несвесно бирају партнере, пријатеље и послове који их исцрпљују. Иако имају велику духовну снагу, њихов живот је обележен константном емотивном патњом и борбом да пронађу сопствени идентитет.
Да би прекинули круг, морају научити да кажу „Не“ и поставе границе.
Рођени 9. априла: Карма агресије и егоизма
За особе рођене 9. априла (знак Ован/број 9), карма је везана за необуздану амбицију и его из прошлог живота. Њихова тешка карма је у непрекидном конфликту са околином. Срећа им измиче јер, иако лако долазе до циља, на путу сруше све односе.
Успех за њих увек долази по превисокој цени – усамљености.
Морају научити да контролишу свој темперамент и да на прво место ставе емпатију, а не победу, како би пронашли трајан мир.
Рођени 19. новембра: Карма издаје и манипулације
Особе рођене 19. новембра (знак Шкорпија/број 1) носе карму издаје. У прошлом животу су можда некоме нанели велику бол или изиграли поверење.
У овом животу, њихова карма се манифестује кроз константну сумњу и немогућност остваривања дубоког поверења. Срећа у љубави и партнерству им стално измиче јер несвесно одбијају људе који им желе добро, у страху да ће поново бити изиграни.
Кључ за разрешење је пуштање контроле и праштање – прво себи, а онда другима.