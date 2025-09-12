ЧУВАЈТЕ СЕ ОВА 3 ГРЕХА Карма их не прашта и скупо их наплаћује
Кажу да се човек рађа са својом кармом – као сенком која га прати од првог до последњег дана. Не спава. Не заборавља. Не гледа само шта радите, већ и шта осећате.
Завист, злоба, мржња према туђој срећи – све то има своју фреквенцију. Карма је невидљива, али прецизна. И кад мислите да сте прошли некажњено, она већ пише рачун.
Неки дугови стижу брзо. Неки чекају да паднете – па да вас подсете. А ова три греха, кажу стари, најскупље се плаћају:
Увреда родитеља
Можда нису савршени. Можда су грешили. Али ако су вас волели, штитили и желели вам добро — а ви сте их повредили, карма то не брише. Поштовање према родитељу није фраза, већ темељ. Ко га сруши, гради живот на пукотини.
Издаја искрене љубави
Ако вас је неко волео искрено, а ви сте га изиграли — то не остаје без последица. Карма не прашта кад се доброта гази. Ко изда срце које га је штитило, касније тражи заштиту — па је не налази.
Неправда и лажно оптуживање
Спрдња, трач, измишљена прича — све то можда делује безазлено. Али кад некоме нарушиш име, углед и мир, карма то бележи. И онда, кад се најмање надаш, ти постајеш мета. И нико ти не верује — јер си некад био онај који је лагао.
