Одмах проверите фиоке, старе новчанике... АКО ИМАТЕ ОВЕ КОВАНИЦЕ МОГУ ДА ВАМ ДОНЕСУ 10.000 ЕВРА

На огласима у Хрватској појавили су се и они који привлаче више пажње него обично, а у питању је продаја ретких кованица.

Последње време на хрватским огласним порталима све већу пажњу привлаче ретке кованице, нарочито оне од 2 евра и 10 центи, које се продају по изузетно високим ценама.

На порталу Њушкао недавно се појавио оглас из Топуског у којем се нуди „врло добро очувана и изузетно ретка“ кованица од 2 евра са натписом BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN из 1999. године. Продавац наводи да се ради о искључиво готовинској продаји, без замене, те напомиње да није професионални нумизматичар, већ да продаје само један примерак из своје личне колекције.

Слични огласи могу се пронаћи и у Вуковару, где се нуде две наводно ретке кованице. Прва је кованица од 2 евра из серије J, препознатљива по двоструким круговима са обе стране и бројем „2“ у средини, уз мањи бели део. Друга је кованица од 10 центи, такође са двоструким круговима и мањим звездицама на ивици, што је, према речима продавца, чини посебно вредном међу колекционарима.

Посебна одлика прве кованице је „изрезбарени руб“, што додатно повећава њену атрактивност на тржишту. Цене ових кованица достижу и до 10.000 евра, а сличне понуде могу се пронаћи и у Сесветама, где продавци траже готово идентичне износе за исте или сличне примерке.

Другим речима, вреди проверити новчаник, јер би нека од ових кованица могла имати вредност далеко већу од своје номинале, пишу 24сата.

Ало.рс

новчићи вредност новац
