(ВИДЕО) ПРАВИ СЕ БРЗО, А ДОБИЈА СЕ УКУСНО ЈЕЛО Ово је заливена пита - прсте да полижеш
Ако волите рецепте који спајају традицију и једноставност, заливена пита биће ваш нови фаворит.
Брзо се припрема, не тражи много вештине, а резултат је сочно и ароматично јело које изгледа као да сте провели сате у кухињи.
Рецепт за ово јело објављен је на Јутјуб каналу "Домаћи рецепти", где су наведене дупле мере за састојке. С тим у вези, количину састојака прилагодите према сопственом апетиту.
Састојци:
- један килограм јуфке за пите
- две средње главице лука
- 100 милилитара уља
- две чаше воде
- 800 грама до један килограм млевеног меса
- две кашичице сувог зачина
- једна кашичица млевеног бибера
- прстохват – два соли
За прелив:
- шест јаја
- 100 милилитара уља
- 400 милилитара огурта
- 600 милилитара воде
- једна кашика соли
Припрема:
Прво припремите пуњење. Динстајте лук у уљу на средње јакој ватри. Мало посолите како би пустио сок. Потом додајте млевено месо, зачине и воду. Промешајте па наставите да динстате на средње јакој ватри уз повремено мешање. Када је вода скоро испарила, мало чешће мешајте мало па склоните с ватре.
Након тога, следи припрема прелива. Спојите јаја, сол и уље па све добро умутите. Додајте јогурт па поново умутите. Тепсију премажите уљем па ставите три листа јуфке и по њима распоредите две кашике меса.
Ако правите мању порцију, стављајте по два листа јуфке како вам пита не би била претанка. Наставите да ређате док не потрошите састојке и онда оштрим ножем насеците питу на жељене облике. Прелив сипајте по насеченим деловима па онда по осталим деловима.
Укључите рерну на 200 степени да се загреје, а питу оставите да одстоји и лепо упије. Пита се пече 50 до 60 минута зависно од рерне или колико печену питу волите. Када је готова, помешајте две кашике уља с две кашике воде и премажите питу те оставите покривену крпом да се кратко охлади.
И – пријатно вам било!