(ВИДЕО) ПРАВИ СЕ БРЗО, А ДОБИЈА СЕ УКУСНО ЈЕЛО Ово је заливена пита - прсте да полижеш

29.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Klix.ba/Дневник
пита
Фото: screenshot/Youtube/Domaći Recepti

Ако волите рецепте који спајају традицију и једноставност, заливена пита биће ваш нови фаворит.

Брзо се припрема, не тражи много вештине, а резултат је сочно и ароматично јело које изгледа као да сте провели сате у кухињи.

Рецепт за ово јело објављен је на Јутјуб каналу "Домаћи рецепти", где су наведене дупле мере за састојке. С тим у вези, количину састојака прилагодите према сопственом апетиту.

Састојци:

  • један килограм јуфке за пите
  • две средње главице лука
  • 100 милилитара уља
  • две чаше воде
  • 800 грама до један килограм млевеног меса
  • две кашичице сувог зачина
  • једна кашичица млевеног бибера
  • прстохват – два соли

За прелив:

  • шест јаја
  • 100 милилитара уља
  • 400 милилитара огурта
  • 600 милилитара воде
  • једна кашика соли

Припрема:

Прво припремите пуњење. Динстајте лук у уљу на средње јакој ватри. Мало посолите како би пустио сок. Потом додајте млевено месо, зачине и воду. Промешајте па наставите да динстате на средње јакој ватри уз повремено мешање. Када је вода скоро испарила, мало чешће мешајте мало па склоните с ватре.

Након тога, следи припрема прелива. Спојите јаја, сол и уље па све добро умутите. Додајте јогурт па поново умутите. Тепсију премажите уљем па ставите три листа јуфке и по њима распоредите две кашике меса.

Ако правите мању порцију, стављајте по два листа јуфке како вам пита не би била претанка. Наставите да ређате док не потрошите састојке и онда оштрим ножем насеците питу на жељене облике. Прелив сипајте по насеченим деловима па онда по осталим деловима.

Укључите рерну на 200 степени да се загреје, а питу оставите да одстоји и лепо упије. Пита се пече 50 до 60 минута зависно од рерне или колико печену питу волите. Када је готова, помешајте две кашике уља с две кашике воде и премажите питу те оставите покривену крпом да се кратко охлади.

И – пријатно вам било!

