РЕЦЕПТ ЗА САРМУ БАКА РУЖЕ ПРОВЕРИЛО ВРЕМЕ, ПРЕНОСИ СЕ С КОЛЕНА НА КОЛЕНО! Ово даје посебну пуноћу укуса, увек буде савршена!

24.10.2025. 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
(Zena.blic.rs/Zagreb info)
s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Некрунисана краљица јесење и зимске кухиње свакако је – сарма. Мало је јела која у себи носе толико традиције, породичне топлине и укуса као што то чини омиљени домаћи специјалитет.

Свака породица верује да управо они имају најбољи рецепт за сарму, а интернет је преплављен различитим саветима и триковима за припрему. Ипак, истинска тајна савршене сарме, како каже једна бака Ружа, крије се у једноставности и љубави према кувању.

По њеним речима, кључ успеха почиње од правог избора меса. Она увек користи мешано и тражи од месара да га самеље два пута. Не ставља много пиринча, "онако, од ока", а уз то воли да дода и суво месо, сланину, кобасице, па чак и комадиће свињске коленице. То, тврди, даје сарми посебну пуноћу укуса. Како истиче, све је научила од своје мајке, а тај рецепт за сарму сада преноси на ћерке и унуке.

"Увек све поједемо, никад нико не приговара", каже кроз осмех.

Посебну пажњу посвећује и киселом купусу. Највише воли да га купује код продавачице која има сталне муштерије. Главе купуса, објашњава, треба да буду спљоштене, а листови жућкасти, танки и велики – јер такви дају најбољу сарму.

"Кочан се одсече, а у шерпу се дода и мало сецканог купуса", саветује Ружа. Данас више не кисели сама, али се сећа да су њене мајке и баке приликом стављања купуса за зиму додавале зрна сувог, старог кукуруза."

Рецепт за Ружину сарму

Потребно је:

1-2 главице киселог купуса

1 кг мешаног млевеног меса

2 шаке пиринча

200 г црног лука

4 чена белог лука

со, бибер, млевена паприка

лист ловора

сланина, суве кобасице

Црни и бели лук ситно се исецкају и пропрже на мало масти, па се додају у млевено месо. Затим се убаце пиринач и зачини, а смеса се добро измеша рукама.

Са главице купуса скидају се листови, којима се одстрани задебљани део корена. Ружа саветује да се бирају тањи и нежнији листови, јер ће сарма тада бити мекша. На сваки лист стави се кашика смесе, рубови се пресавију и пажљиво уролају. Од ове количине добија се око 30 сарми, у зависности од величине листова и количине пуњења.

У великој шерпи најпре се стави слој сецканог купуса, затим ред сарми.

s
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

"Не треба их сабијати, јер се током кувања рашире", објашњава Ружа.

Потом се додају комади сувог меса, па други ред сарми и још мало сецканог купуса. Све се залије водом тако да сарме буду потпуно потопљене и кувају се око сат и по до два.

Што се тиче запршке, Ружа је не додаје одмах.

"Када сутрадан подгревам сарму, пребацим је у мању шерпу и тек тада направим запршку – да има чиме да се прелије пире кромпир", каже уз смешак.

Тако, уз проверене савете и неизоставну дозу љубави, бака Ружа сваке зиме спрема сарму која у њеној породици носи статус легенде – једноставна, мирисна и савршено укусна, баш онаква какву памтимо из детињства.

 

(Zena.blic.rs/Zagreb info)

сарма рецепт бака
Извор:
(Zena.blic.rs/Zagreb info)
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
