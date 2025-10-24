РЕЦЕПТ ЗА САРМУ БАКА РУЖЕ ПРОВЕРИЛО ВРЕМЕ, ПРЕНОСИ СЕ С КОЛЕНА НА КОЛЕНО! Ово даје посебну пуноћу укуса, увек буде савршена!
Некрунисана краљица јесење и зимске кухиње свакако је – сарма. Мало је јела која у себи носе толико традиције, породичне топлине и укуса као што то чини омиљени домаћи специјалитет.
Свака породица верује да управо они имају најбољи рецепт за сарму, а интернет је преплављен различитим саветима и триковима за припрему. Ипак, истинска тајна савршене сарме, како каже једна бака Ружа, крије се у једноставности и љубави према кувању.
По њеним речима, кључ успеха почиње од правог избора меса. Она увек користи мешано и тражи од месара да га самеље два пута. Не ставља много пиринча, "онако, од ока", а уз то воли да дода и суво месо, сланину, кобасице, па чак и комадиће свињске коленице. То, тврди, даје сарми посебну пуноћу укуса. Како истиче, све је научила од своје мајке, а тај рецепт за сарму сада преноси на ћерке и унуке.
"Увек све поједемо, никад нико не приговара", каже кроз осмех.
Посебну пажњу посвећује и киселом купусу. Највише воли да га купује код продавачице која има сталне муштерије. Главе купуса, објашњава, треба да буду спљоштене, а листови жућкасти, танки и велики – јер такви дају најбољу сарму.
"Кочан се одсече, а у шерпу се дода и мало сецканог купуса", саветује Ружа. Данас више не кисели сама, али се сећа да су њене мајке и баке приликом стављања купуса за зиму додавале зрна сувог, старог кукуруза."
Рецепт за Ружину сарму
Потребно је:
1-2 главице киселог купуса
1 кг мешаног млевеног меса
2 шаке пиринча
200 г црног лука
4 чена белог лука
со, бибер, млевена паприка
лист ловора
сланина, суве кобасице
Црни и бели лук ситно се исецкају и пропрже на мало масти, па се додају у млевено месо. Затим се убаце пиринач и зачини, а смеса се добро измеша рукама.
Са главице купуса скидају се листови, којима се одстрани задебљани део корена. Ружа саветује да се бирају тањи и нежнији листови, јер ће сарма тада бити мекша. На сваки лист стави се кашика смесе, рубови се пресавију и пажљиво уролају. Од ове количине добија се око 30 сарми, у зависности од величине листова и количине пуњења.
У великој шерпи најпре се стави слој сецканог купуса, затим ред сарми.
"Не треба их сабијати, јер се током кувања рашире", објашњава Ружа.
Потом се додају комади сувог меса, па други ред сарми и још мало сецканог купуса. Све се залије водом тако да сарме буду потпуно потопљене и кувају се око сат и по до два.
Што се тиче запршке, Ружа је не додаје одмах.
"Када сутрадан подгревам сарму, пребацим је у мању шерпу и тек тада направим запршку – да има чиме да се прелије пире кромпир", каже уз смешак.
Тако, уз проверене савете и неизоставну дозу љубави, бака Ружа сваке зиме спрема сарму која у њеној породици носи статус легенде – једноставна, мирисна и савршено укусна, баш онаква какву памтимо из детињства.