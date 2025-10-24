НЕМА ГОСТА КОЈИ ЋЕ ИМ ОДОЛЕТИ! Пуњене печурке као предјело за Свету Петку, освојиће мирисом и изгледом
Пуњене, запечене печурке које не само да дивно изгледају, већ су и изузетно укусне, а захваљујући својој величини идеалне су као мали залогаји.
Почела је сезона слава, а уз сваку свечаност неизоставан је и богат сто. Увек добро дође неки нови рецепт који ће обогатити славску трпезу, нарочито ако не захтева много времена за припрему.
Састојци за пуњене шампињоне:
• паковање шампињона
• 2 главице црног лука
• стари хлеб
• уље
• суви биљни зачин
• качкаваљ
Припрема јела:
Најпре очистите шампињоне и пажљиво одвојите петељке, које затим ситно насецкајте. Лук исеците што ситније, а хлеб исеците на мале коцкице.
На тигању пропржите лук док не омекша, па додајте насецкане петељке и комадиће хлеба. Све заједно кратко пропржите да се сједине укуси.
Добијеном смесом напуните шешириће шампињона и поређајте их у плех. Ставите у претходно загрејану рерну и пеците око 10 минута. Пред крај поспите ренданим качкаваљем и вратите у рерну да се сир отопи и благо запече.
Ако припремате посну верзију, користите биљни качкаваљ.