НЕМА ГОСТА КОЈИ ЋЕ ИМ ОДОЛЕТИ! Пуњене печурке као предјело за Свету Петку, освојиће мирисом и изгледом

24.10.2025. 21:28 21:33
Дневник
Информер/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Пуњене, запечене печурке које не само да дивно изгледају, већ су и изузетно укусне, а захваљујући својој величини идеалне су као мали залогаји.

Почела је сезона слава, а уз сваку свечаност неизоставан је и богат сто. Увек добро дође неки нови рецепт који ће обогатити славску трпезу, нарочито ако не захтева много времена за припрему.

Састојци за пуњене шампињоне: 

           паковање шампињона

           2 главице црног лука

           стари хлеб

           уље

           суви биљни зачин

           качкаваљ 

Припрема јела:

Фото: freepik, ilustracija

Најпре очистите шампињоне и пажљиво одвојите петељке, које затим ситно насецкајте. Лук исеците што ситније, а хлеб исеците на мале коцкице.

На тигању пропржите лук док не омекша, па додајте насецкане петељке и комадиће хлеба. Све заједно кратко пропржите да се сједине укуси.

Добијеном смесом напуните шешириће шампињона и поређајте их у плех. Ставите у претходно загрејану рерну и пеците око 10 минута. Пред крај поспите ренданим качкаваљем и вратите у рерну да се сир отопи и благо запече.

Ако припремате посну верзију, користите биљни качкаваљ.

 

печурке посно рецепт
Информер/Дневник
Дневник
