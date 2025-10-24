БАЛКАНСКИ ДРАГУЉ КОЈИ ТРЕБА ВИДЕТИ! Најлепши град у Албанији, чије име подсећа на један српски град, чува џамију, ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ и древни мост који прича вековне приче
Најлепши град у Албанији зову "град хиљаде прозора", а његово име у преводу значи "бели град". Од 2008. године, град је уписан на УНЕСКО-ву Листу светске баштине због своје културне вредности
Један од најлепших и најнеобилнијих градова на Балкану налази се у Албанији. Зову га и "град хиљаду прозора", а куће, које делују као да су наслагане једна на другу, стварају призор из бајке. Све чешће је 'мета' бројних туриста, а нама је посебно занимљиво његово име, с обзиром на то да се у преводу подудара са именом наше престонице.
Берат, познат и као "бели град", како је некада и носио име, које асоцира на Београд, налази се у јужној Албанији, на обалама реке Осум, у подножју планине Томор. Захваљујући својој изузетној историјској и архитектонској вредности, овај град је од 2008. године уписан на УНЕСЦО-ву Листу светске баштине, док је још 1961. добио статус "албанског града-музеја".
Албанија последњих година доживљава прави туристички процват. Само током протекле године забележено је више од 11,6 милиона страних посетилаца, а осим престонице Тиране, туристе највише привлаче обални драгуљи попут Саранде, Драча, Ксамила и Дермија.
Ипак, посебан бисер међу њима је управо Берат - бајковити град удаљен око 120 километара од Тиране, који спаја оријентални шарм, античку историју и природну лепоту.
Град хиљаду прозора
Најпрепознатљивији део Берата чини четврт Мангалем, смештена на падини испод импозантног дворца. Традиционалне куће изграђене су у низу на каскадном терену, па изгледају као да су наслагане једна на другу. Због тога је град познат и као "град хиљаду прозора".
Старо градско језгро састоји се од три целине: Калаје - брдовитог подручја с тврђавом, Мангалема - насеља испод ње и Горице на левој обали реке Осум, с којом је спојена чувеним мостом.
Наслеђе османске и византијске архитектуре
Мангалем је најпознатији по османској архитектури из 13. и 14. века. У многим кућама и данас се чува оригинални намештај из тог доба, док се у каменим уличицама могу пронаћи импресивни верски споменици.
Један од њих је Краљева џамија, једна од највећих у Албанији, чија је градња почела крајем 15. века и трајала до 19. века. Посебно се истиче минарет из 1494. године и богато осликан строп са шареним розетама.
Џамија нежења, православна црква и дворац четири цивилизације
Берат има и Џамију нежења, подигнуту 1827. године за неожењене занатлије из града. Позната је по својим живописним фрескама са цветним мотивима и раскошном архитектуралном стилу.
Недалеко од џамија налази се и православна црква Светог Михаила из 14. века, изграђена на стени испод дворца у типичној византијској техници зидања комбиновањем цигле и камена.
Највећа атракција града свакако је Дворац Берат, који се уздиже на висини од 214 метара над реком Осум. Његови темељи датирају још из 4. века пре нове ере, док је данашњи изглед формиран у 13. веку.
Овај споменик обухвата површину од готово 10 хектара и и даље је насељен - унутар зидина живи око 300 људи. У њему се налази око 20 православних цркава из византијског периода и више џамија из османског доба.
У катедрали Узнесења Блажене Девице Марије из 18. века налази се Национални музеј Онуфри, посвећен византијској уметности и иконографији.
Мост Горица као симбол Берата
Један од заштитних знакова града је мост Горица, изграђен између 1777. и 1778. године. Дугачак је 127 метара и висок 10 метара, и данас је у свакодневној употреби. Сматра се једним од највећих мостова из тог периода на Балкану.
У време комунистичке владавине Енвера Хоџе, Берат је био познат као политички центар за интернирање противника режима и њихових породица. Кретање становника било је строго ограничено, а међу заточеницима се налазио и чувени албански писац Исмаил Кадаре.
Савремени Берат - престоница агротуризма
Данас се Берат сматра албанском престоницом агротуризма. Посетиоци могу учествовати у берби грожђа и смокава, упознати локалне обичаје и пробати традиционалну кухињу.
Природне лепоте околине додатно доприносе његовом шарму. Недалеко од града налази се водопад Богове, висок 20 метара, који се обрушава у природни базен дубок 12 метара, испуњен кристално чистом плавом водом, пише Жена Блиц