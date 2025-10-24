moderate rain
(ФОТО/ВИДЕО) ДА ЛИ ЈЕ ОВО ОБУЋА БУДУЋНОСТИ Најки представио патике које ходају за вас, ево када ће бити доступне

24.10.2025. 18:43 18:59
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
Коментари (0)
patika
Фото: screenshot/Youtube/Mrwhosetheboss

Најки је управо представио „Проџект емплифај“ (Project Amplify), први моторизован систем обуће за трчање и ходање. Како кажу из компаније, идеја необичног пројекта је да корисницима помогне да се крећу брже и даље, уз мањи физички напор.

Осмишљен да појача природне покрете потколенице и чланка, Проџект емплифај“ се заснива на подацима и алгоритмима које је развила Nike Sport Research Laboratory. Систем се састоји од лаганог електромотора, погонског каиша и батерије смештене у наногицу, а све компоненте се бежично повезују са специјалним патикама. Наравно, патике се могу користити и самостално, без додатног система.

patike
Фото: screenshot/Youtube/Mrwhosetheboss

Најки тврди да Проџект емплифај“ омогућава корисницима да ходају или трче дуже и брже, а поготово може бити користан на узбрдицама. Током тестирања, више од 400 спортиста прешло је укупно око 2,4 милиона корака у девет верзија прототипа. Многи су навели да систем чини да трчање узбрдо делује као кретање по равном терену.

Производ се разликује од других решења која погон стављају ближе куковима, а развијен у сарадњи са компанијом Dephy, познатом по својим роботским решењима.

patike
Фото: screenshot/Youtube/Mrwhosetheboss

Иако тако изгледају, "моторизоване" патике нису намењене професионалним спортистима. Проџект емплифај је осмишљен за рекреативце који желе додатну помоћ и подршку при свакодневном кретању, а ефекат је сличан оном који електрични бицикли имају у односу на класичне.

Најки истиче да се технологија и даље налази у фази тестирања и да се њен комерцијални пласман очекује тек за неколико година. Према речима Мајкла Донахјуа, потпредседника одељења за иновације у Најкију, циљ пројекта је да се "неприметно дода мало више снаге сваком кораку" и тиме редефинише будућност рекреативног трчања и ходања, преноси Smartlife.

најки патике роботика
Извор:
smartlife.mondo.rs
Пише:
Дневник
