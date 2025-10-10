(ВИДЕО/ФОТО) НЕ, НИЈЕ НАУЧНА ФАНТАСТИКА Роботи раде по кући и уче од људи и то без приговора
Добродошли у будућност. Коначно смо добили робота који ће нас заменити у кућним пословима, али и на радном месту.
Компанија Figure представила је следећу генерацију свог хуманоидног робота - Figure 03. У питању је трећа верзија робота који је од темеља развијен за употребу у Helix систему, у домаћинству и у оквиру масовне производње. Циљ компаније је да створи универзалног робота који може да обавља људске задатке и учи директно од људи.
Главна разлика код модела Figure 03 је потпуно редизајнирана хардверска и софтверска архитектура. Робот има нови сет сензора и систем руку развијен посебно за интеракцију са Helix-ом - патентираном вештачком интелигенцијом компаније Figure која повезује вид, језик и акцију.
Систем за вид сада ради са двоструко већим бројем кадрова у секунди, четвртином мањим кашњењем и 60% ширим видним пољем, уз компактније кућиште. Захваљујући томе, АИ добија гушћи и прецизнији перцептивни ток, што је кључно за навигацију и интеракцију са предметима у сложеним окружењима попут домаћинства. Камере уграђене у дланове омогућавају задржавање визуелне контроле и када главне камере немају чист поглед, рецимо током рада у уским просторима.
Руке су потпуно редизајниране. Меки и осетљиви врхови прстију повећавају површину додира и омогућавају чврсто држање предмета различитих облика. Figure је развио сопствене тактилне сензоре који су отпорни на хабање и могу да региструју притисак од само три грама, што је довољно да осете спајалицу за папир. Захваљујући томе, робот може да предвиди клизање и да прецизно контролише стисак.
Још једно унапређење је пренос података брзином од 10 Gbps путем mmWave канала, што омогућава размену огромних количина информација за континуирано учење и усавршавање.
За кућну употребу, Figure 03 је лакши и компактнији, са површином од меких материјала уместо тврдих делова ради смањења ризика од повреда. Вишеслојна заштита батерије прошла је УН38.3 сертификацију, док систем бежичног пуњења омогућава роботу да се једноставно "наслони" на подлогу и пуни снагом од 2 кW. Сви текстилни елементи су уклоњиви, периви и лако заменљиви без употребе алата. Побољшани аудио систем доноси природнију гласовну интеракцију - звучник је двоструко јачи, а микрофон померен ради боље разумљивости говора.
Figure 03 је уједно и први робот компаније који је од самог старта развијен за масовну производњу. Број делова је смањен, а процес склапања поједностављен. BotQ фабрика може да произведе до 12.000 робота годишње, са планом повећања капацитета на 100.000 у наредне четири године. Кључне компоненте, од погонских механизама и батерија до сензора, производе се интерно, што омогућава бољу контролу квалитета и брже иновације.
Захваљујући нижим трошковима производње и могућностима Helix система, Figure 03 је погодан и за индустријску употребу. Робот је двоструко бржи и снажнији и може пажљиво да рукује предметима - од металних делова до меких амбалажа. Индукционо пуњење и брзи пренос података омогућавају готово непрекидан рад - довољно је да кратко стане на пуњач током паузе.
За пословне купце доступне су опције прилагођавања изгледа, укључујући отпорније материјале и корпоративне боје.
Figure 03 означава прелазак са експерименталних прототипова на заправо скалабилне хуманоидне роботе. Комбинујући напредне сензоре, тактилну интелигенцију, безбедност за кућну употребу и спремност за масовну производњу, компанија је створила платформу која може да учи, прилагођава се и функционише у различитим окружењима. Ово је корак ка универзалним роботима који заиста могу да промене свакодневни живот и начин на који радимо.