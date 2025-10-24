overcast clouds
10°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УВЕК ШВОРЦ Финансијске околности ОВИМ ЗНАЦИМА ХОРОСКОПА никада не иду у прилог НОВАЦ ИМ СТАЛНО ИЗМИЧЕ

24.10.2025. 21:50 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Новац није све, али признајмо – свима нам је понекад драже кад има довољно да покријемо рачуне и приуштимо себи неку ситницу више.

Међутим, у хороскопу постоје знаци којима финансијска стабилност никако не иде у прилог.

Пре него што помислите да је судбина сурова, сетите се да је ово забаван поглед на астрологију, а не строго правило.
 

Риба

Знак хороскопа који често живи у свету снова и идеализма. Новац им је често споредна ствар, и то их може коштати. Рибе чешће троше на искуства, хобије и емоције, него што планирају буџет. Ако сте Риба, савет је једноставан: научите да одвајате и штедите, макар и мале суме, јер чак и сањари понекад морају бити практични.

Вага

воли луксуз и лепоту, али баланс између жеља и реалности код њих често изостаје. Ваге ће радо куповати скупе ствари да би се осећале добро, не размишљајући о дугорочним последицама. Практичан савет: пре него што нешто купите, питајте се – да ли ми ово заиста треба или само желим инстант задовољство?

Стрелац

То је авантуриста који воли слободу и не воли ограничења. Финансије им брзо “пролете кроз руке” јер улажу у путовања и нова искуства. Стрелчеви ретко планирају и теже им је да остану доследни у штедњи. Савет: правите мале, реалне планове штедње – чак и минимално одвајање може донети сигурност.

На крају, чак и знакови који се “муче са парама” могу променити навике и учити како да им новац постане савезник, а не непријатељ. Мало дисциплине, планирање и свест о трошковима могу учинити чуда.

Дакле, хороскоп можда наговештава ваше склоности, али ваш труд и одлуке увек имају моћ да преокрену сваку ситуацију. Финансијска мудрост није питање звезда – већ избора које правите сваког дана, пише Крстарица.
 

хороскоп знак хороскоп хороскопски знаци Астро новац
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Једнима ИСКРИЦЕ и ВАРНИЦЕ, другима нове БИЗНИС идеје ВИКЕНД ХОРОСКОП ОД 24. ДО 26. ОКТОБРА Ево коме ће субота и недеља ЗАМУТИТИ БРАЧНЕ ВОДЕ
хороскоп

Једнима ИСКРИЦЕ и ВАРНИЦЕ, другима нове БИЗНИС идеје ВИКЕНД ХОРОСКОП ОД 24. ДО 26. ОКТОБРА Ево коме ће субота и недеља ЗАМУТИТИ БРАЧНЕ ВОДЕ

24.10.2025. 17:57 18:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај