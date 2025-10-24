НЕПАЖЊА НА ИНТЕРНЕТУ МОЖЕ КОШТАТИ СКУПО! Ваши подаци могу бити украдени за трен, ЕВО како да се заштитите
У свету у којем све радимо „на брзину“, безбедност на интернету постала је нешто што многи узимају здраво за готово – све док не буде касно.
Док проверавамо мејлове у превозу, купујемо онлине из кревета и повезујемо се на сваку јавну мрежу у кафићу, ретко размишљамо колико су наши подаци заиста безбедни.
Дигитални свет данас функционише као огроман отворени град – са својим трговима, скривеним пролазима и, нажалост, лоповима који чекају непажљиве пролазнике. Само један клик на погрешан линк, једна лозинка која се понавља или једно „да“ сумњивој апликацији могу вас коштати много више него што мислите.
Лозинка као лични бедем: Заштитите свој дигитални свет
Лозинка није само формалност, већ прва и најважнија линија одбране ваших података. Једноставне и предвидиве комбинације попут „лозинка123“ или „иван1990“ лако могу бити проваљене. Идеална лозинка је дуга, јединствена и укључује слова, бројеве и симболе, без очигледних личних референци.
За оне који желе додатну сигурност, менаџери лозинки су најбоље решење – они генеришу јаке шифре и чувају их, а ви морате да запамтите само једну, чиме се дигитални свет чини много сигурнијим.
Јавни Wi-Fi није за шалу
Превара више не долази у облику хакера са капуљачом, већ кроз сумњиве мејлове, поруке и јавне мреже. Ако вас порука наводи да кликнете на линк или унесете личне податке, застаните. Проверите пошиљаоца, обратите пажњу на грешке и нелогичне захтеве.
Јавни Wi-Fi у кафићу или аеродрому може бити практичан, али крије озбиљне ризике – коришћењем ВПН-а или мобилне мреже можете знатно смањити опасност од хакера и крађе података.
Дигитални документи и одговорност – ваша приватност је нова валута
Копије пасоша, рачуни и банковне картице често заврше у галерији телефона или мејлу, што може бити ризично. Уместо да престанете да их шаљете, користите сигурније опције: апликације које бришу документе након одређеног времена или обавештавају када је направљен screenshot.
Сваки потез у дигиталном свету оставља траг, а добра навика заштите приватности и контрола над личним информацијама постаје кључна. Приватност више није прошлост – она је нова валута коју чувамо сваким кликом, пише 24седам