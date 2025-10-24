НАРЕДНА ТРИ МЕСЕЦА ЋЕ ОДЛУЧИТИ СВЕ! „Живи Нострадамус“ види ВЕЛИКЕ ПРОМЕНЕ Свет улази у нову фазу, упозорава Атос Саломе
Бразилац Атос Саломе, познат као „живи Нострадамус”, поново се огласио.
„Живи Нострадамус“ себе назива парапсихологом, који тврди да је предвидео пандемију и смрт краљице Елизабете, сада најављује могуће тектонске промене у светском поретку – и то врло ускоро.
Шта се заиста дешавало иза затворених врата?
Пре само неколико недеља, амерички секретар за рат сазвао је све највише генерале на изненадан састанак у Вирџинији. Без икаквог јавног објашњења, вест је брзо покренула лавину теорија.
Иако је званично речено да је тема била „физичка спремност” војске, атмосфера је била озбиљна, а присутан је био и Доналд Трамп.
Знакови упозорења
„Живи Нострадамус“ тачније Саломе тврди да ово није био обичан састанак. По њему, ово је упозорење да се свет припрема за ново поглавље – могуће нове савезе, војне потезе или прерасподелу моћи.
Лојалност или тактика?
Постоје нагађања да су генерали окупљени да би се тестирала њихова лојалност. Иако није било отказа, осећај неизвесности остао је у ваздуху.
Да ли је све заиста био само “састанак о кондицији” или сигнал да свет улази у нову фазу? Ако је веровати Саломеу, одговори стижу пре Нове године, пише Лад Библе, а преноси 24седам.рс.
Најавио велике прекретнице
Пророчанства Атоса Саломеа не остављају никога равнодушним. Било да их доживљавате као фасцинантну визију или скептично одмахните руком, његов рад отвара питања која нас наводе на размишљање о нашем месту у универзуму. Ако његове прогнозе за 2025. буду тачне, свет ће се суочити с открићем које ће променити све што знамо о животу, вери и будућности. Можда је време да почнемо да се припремамо за непознато.
Ко је Саломе или „живи Нострадамус“?
Иако често истиче своја пророчанства, Атос тврди да не тражи славу: „Не тражим похвале или непотребна лична признања. Само желим јавну потврду својих остварених визија.“
Међутим, истиче да се повремено суочава с тиме да други присвајају његова пророчанства и представљају их као своја. То га не обесхрабрује јер верује да је његово дело намењено људима, а не личној глорификацији.