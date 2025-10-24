ЛИЗАЊЕ ЖАБА – НОВИ ЕУФОРИЈСКИ ТРЕНД! Опасна и бизарна појава шокира свет, из Аустралије и САД стигла У ЕВРОПУ Ефекти на тело могу бити смртоносни
Оно што је почело као бизаран тренд на друштвеним мрежама у Аустралији и Сједињеним Државама, сада је, према упозорењу стручњака, стигло и у Европу.
Реч је о “лизању жаба” - пракси у којој људи намерно долазе у контакт са отровним секретом крастача како би изазвали халуцинације и осећај еуфорије сличан ЛСД-у.
Жаба лучи отровне супстанце
Фармаколог и токсиколог, професор Холгер Барт са Универзитета у Улму, упозорио је јавност поводом предстојеће Ноћи вештица, истичући да је реч о “чудном и изузетно опасном тренду” који се рапидно шири.
“Слуз жаба крастача садржи токсине који директно утичу на срце“, објаснио је Барт.
Попут неких других водоземаца, на пример даждевњака, крастаче луче отровне супстанце кроз жлезде на својој кожи. Те хемикалије им служе као одбрана од предатора, али и заштита од бактерија и гљивица.
У Аустралији и САД људи користе слуз крастаче како би доживели такозвани “природни трип“. Токсини се уносе лизање коже, кувањем жабљег секрета, па чак и пушењем осушеног секрета.
Осећај еуфорије и халуцинације
Оно што посебно забрињава стручњаке јесте да се тренд сада шири и на Немачку и Аустрију, где се крастаче легално продају, јер трговина и конзумација ових животиња нису обухваћене законом о наркотицима.
Ефекти се јављају отприлике пола сата након лизања - осећај еуфорије и живописне визуелне халуцинације. Међутим, исте супстанце могу изазвати и конфузију, вртоглавицу, главобољу, мучнину и повраћање, преноси Хеуте.
“У већим количинама може доћи до озбиљног тровања, опасног пораста крвног притиска, поремећаја срчаног ритма, па чак и застоја срца“, упозорава професор Барт.
Стручњаци апелују да се ова “природна дрога“ не схвата олако - иако долази од живог бића, њен ефекат на људски организам може бити подједнако смртоносан као и било који хемијски отров.