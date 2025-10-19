САРМА ПО РЕЦЕПТУ ИЗ 1952. ГОДИНЕ: "Књига за сваку жену" открива састојак који сви изостављају, а даје јој савршен укус
Чини се да без сарме не можемо да замислимо ниједну свечану трпезу током зимских месеци, а свaкa домаћица има неку своју цаку и посебну рецептуру по којој припрема овај традиционални специјалитет.
Ипак, један рецепт за сaрму стар више од 70 година недавно је поново изазвао пажњу – тада се спремала нешто другачије него данас. Ако је веровати овом старинском рецепту, у сaрму је некада било обавезно додати и јаје!
Баш то је збунило многе љубитеље традиционалне кухиње, јер већина тврди да јаје нема шта да тражи у сарми. Други, пак, сматрају да је то одличан додатак јер помаже да се смеса боље повeже.
Сарма по рецепту из 1952. године
Овај рецепт потиче из књиге „Књига за сваку жену“ из 1952. године, коју је издала Хрватска сељачка штампарија, а недавно га је поново открио портал 24сата.hr.
Потребни састојци:
3 главице киселог купуса
½ кг исецкане говедине
½ кг исецкане свињетине
4 велике кашике суве сланине (исецкане на ситне коцке)
2 велике кашике масти
1 главица ситно исецканог лука (треба жuто испећи)
1 цело јаје
1 велика кашика соли
½ велике кашике бибера
6 великих кашика пиринча
За запршку:
5 великих кашика масти
3 велике кашике брашна
1 велика кашика млевене паприке
2 до 3 литра суpe од сувог меса или воде
исецкани кисели купус
2 велике кашике соли
Припрема:
Све што је набројано под „фил за сарму“ треба у посуди добро измешати. Од сваке главице купуса листови се пажљиво скину, па се мало изрежу ребра да буду тања, али да се не оштети лист.
На длан се стави лист купуса, на њега кашика фила. Са стране где је мали прст савије се један крај листа, затим се замота од дела најближе зглобу, а последњи крај се утisне прстима да се сарма не одмота.
Запршку направити на масти, додати брашно и млевену паприку, затим налити водом или супом. У ту течност додати исецкани купус, посолити и кратко прокувати. Потом поређати сарме преко купуса, покрити посуду и полако кувати 3 до 4 сата.
Ако је купус превише кисео, може се додати једна до две коцке шећера. Уколико имате сурутке, користите је уместо воде – стари рецепти кажу да управо она даје непоновљив укус.