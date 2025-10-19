ФИНАНСИЈСКИ ХОРОСКОП ОД 20. ДО 26. ОКТОБРА Рибама стиже заостали новац, а Биковима неочекивани добитак
Ове недеље финансијске прилике се полако стабилизују, али многима ће бити потребно више стрпљења него храбрости.
Период је повољан за решавање старих дугова, договарање послова и паметно инвестирање, али не и за ризик. Неки знакови добијају прилику да се изборе за већу плату или бољу позицију, док други морају да пазе на непланиране трошкове.
Ован
Новчани прилив стиже таман кад помислите да неће. Понуда која делује ситно може се испоставити као златна прилика. Избегавајте импулсивне куповине крајем недеље.
Бик
Повољан период за договоре и зараду преко сарадње. Могућ неочекиван приход или поврат дуга. Немојте се бојати да уложите у нешто што дуго планирате — време ради за вас.
Близанци
Пазите на рачуне и ситне обавезе које сте одлагали. Све што није плаћено сада може вас сачекати уз камату. Крај недеље доноси лакше дисање и нову прилику преко познанства.
Рак
Неко вас подржава из сенке — финансијски или саветом. Ипак, не доносите одлуке на основу емоција. Среда је добар дан за потписивање уговора или продају нечега што вам више не треба.
Лав
Повећани трошкови око куће или породице могу вас избацити из ритма. Немојте реаговати драматично — решење стиже у последњи тренутак. Пословна понуда у петак може бити веома исплатива.
Девица
Паметан избор и дисциплина доносе стабилност. Немојте позајмљивати новац пријатељима, могућа кашњења у повраћају. Ако размишљате о додатном послу, сада је идеалан тренутак.
Вага
Финансијски раст је видљив, али још увек спор. Не журите са куповином нечега скупоценог — цене ће падати у новембру. Добра вест у вези са послом стиже крајем недеље.
Шкорпија
Мали застој у исплати може вас изнервирати, али новац стиже у последњем тренутку. Избегавајте расправе око финансија са партнером. Субота доноси неочекиван поклон или бонус.
Стрелац
Могућ је неочекиван трошак у вези са превозом или документима. Среда доноси добре вести ако се бавите продајом или маркетингом. Сачувајте нешто новца за недељу дана — биће потребно.
Јарац
Посао доноси резултате, али и замор. Не очекујте тренутни профит — све што радите сада биће наплаћено у новембру. Ако имате приватни бизнис, могућ је нов клијент преко препоруке.
Водолија
Период нестабилан, али уз добру организацију можете чак и уштедети. Не подлежите туђим идејама о "брзој заради". Посебан успех за оне који раде у креативним делатностима.
Рибе
Стиже новац из старог посла, али и искушење да га одмах потрошите. Паметно распоредите приходе. Петак је одличан дан за разговор са надређенима о повишици или новом ангажману.