НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Јарчеви имају подршку НАДРЕЂЕНИХ, Водолије иду на путовање са ВОЉЕНОМ ОСОБОМ, а ево ком знаку се враћа СТАРА ЉУБАВ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 19. до 25. октобра
ОВАН: Када је посао у питању можете очекивати додатни прилив новца, али може доћи и до повећане потрошње. Сви који се баве јавним послом у овој недељи могу имати додатног успеха. На емотивном пољу лепа дешавања. Од краја недеље могућност лепог познанства. Заузети, код вас планирање породице и лепи тренуци са вољеном особом. Ако и дође до мањих несугласица само останите смирени. Благи опрез од вирусних инфекција или проблема са урогениталним трактом.
БИК: На пословном сегменту живота добра недеља је пред вама. Многи ће доживети просперитет и доста повољних околности ће вас довести на стварно један нови каријерни ниво. Можете очекивати повољан глас од сарадника с којима сте већ раније уговорили неке послове, а финансије су добре. На емотивном пољу без битних промена. Заузети, могући су мањи проблеми у односу са вољеном особом. Слободни ће бити пред важном одлуком. Благи опрез на кардиоваскуларни систем.
БЛИЗАНЦИ: Можете размишљати о променама на пословном сегменту живота. Могућност пада енергије или повећаног обима посла, будите активни и само смирено када је однос са сарадницима у питању. На емотивном пољу изузетно добра недеља. Многи могу започети лепу емотивну везу, а код појединих могућност лепог познанства. Уживајте у љубави. Обратите пажњу када је здравствени сегмент живота у питању, више одмарајте. Можете бити преосетљиви, па радите на квалитетном одмору.
РАК: Без битних пословних промена ове недеље. Када сте ви у питању не би требало доћи до проблема, уживаћете у раду. Сви који се баве едукативним или креативним пословима могу очекивати додатни успех. Финансије добре. Није период за улазак у нове емотивне везе. Понеки флерт и лепо познанство - да. Заузети, ако је било проблема предстоји период квалитетнијег односа и боље комуникације. На здравственом сегменту живота могући су проблеми са дигестивним трактом.
ЛАВ: Биће посла, али није време за неке озбиљније промене. Од друге половине недеље можете очекивати боље финансије и генерално стабилизацију на овом пољу. На емотивном пољу лепа дешавања, уживаћете у љубави. Аспектована вам је добра комуникација са занимљивим особама, ако сте слободни. Излазите, дружите се и задовољство неће изостати. Заузети ће бити у недоумици у вези са партнером. Могућа је појава хроничних здравствених тегоба, посетите лекара.
ДЕВИЦА: Одлична недеља за нове пословне подухвате и реализацију ваших планова, како год, искористите период који долази јер ће вам се указати невероватне прилике. Финансије су код вас добре. Будите сталожени у расправама с партнером, било да сте у вези или у браку. Слободни, може вам се јавити нека од бивших љубави и поново покренути стара осећања, размислите шта желите од тог односа. Не би требало доћи до битних здравствених тегоба, више се крећите и будите активни.
ВАГА: Могући су мањи проблеми када су финансије у питању. Поједини могу добити ненадани мањи прилив новца, свакако није време за битне промене на самом пословном сегменту живота. На емотивном сегменту живота лепа дешавања, радићете на себи. Заузети, уживаћете у лепим тренуцима са вољеном особом. Слободни, бићете шармантни и привлачни, па искористите другу половину недеље и наредни период. Обратите пажњу на исхрану, храните се здраво и више се крећите.
ШКОРПИЈА: Без битних промена на пословном сегменту живота. Свакако задовољство неће изостати ове седмице, али останите доследни и истрајни. Имате подршку сарадника, финансије су вам добре. Када су емоције у питању, могуће је пролазно незадовољство код заузетих припадника знака. Код појединих улазак у тајне везе, па свакако будите опрезни. Слободни ће имати неколико позива на састанке, па прихватите онај који вам је најпримамљивији. Могуће су појачана нервоза и промене расположења.
СТРЕЛАЦ: Добра недеља за реализацију циљева и отвара се могућност бољих финансијских прилика и активности. Можете бити растерећени када је пословни сегмент живота у питању. И на емотивном пољу следи вам леп период. Слободни, доћи ће до занимљивих познанстава, а поједини могу ући у озбиљну емотивну везу. Заузети, планирајте вашу будућност и снови се могу остварити. Више одмора и квалитетног сна ће вам пријати, могућност промене расположења и пада енергије.
ЈАРАЦ: Кад је посао у питању, добра недеља је пред вама. Имате подршку надређених особа, а многима стоји просперитет и промене набоље. Будите без бриге! Када су емоције у питању, није период за улазак у нове везе. Отвара се могућност лепог флерта код слободних припадника знака. Заузети, одлична недеља, уживаћете у друштву вољене особе и планирати будућност. Будите искрени и доћи ћете до компромиса. Могући проблеми са коштано-зглобним системом и болом у пределу леђа.
ВОДОЛИЈА: На пословном пољу мање несугласице и проблеми са сарадницима код појединих, само останите стрпљиви. У следећој недељи ситуација се поправља. Од друге половине недеље ако је било неког незадовољства, оно пролази. Пред вама су лепа емотивна дешавања, уживаћете са вољеном особом и могуће је да ћете планирати неко лепо путовање. Уживајте! Могући су проблеми са падом енергије, опрез на појаву хроничних здравствених тегоба, као и проблеми са крвним притиском.
РИБЕ: Добра недеља на пословном сегменту живота, финансије се брзо поправљају. Опустите се када је овај сегмент живота у питању, јер предстоји вам просперитет. Појачане страсти су наглашене, могућност уласка у тајне везе или вам неко изненада може покренути емоције, ако сте слободни. Заузети, вољена особа може очекивати више пажње и разумевања, па се потрудите да пружите подршку. Не би требало доћи до битних здравствених тегоба, благи опрез на вирусне инфекције.