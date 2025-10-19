КОМЕТА СЕ ВРАТИЛА! Приближила се Сунцу пре 1.300 година, сад бљешти на небу
СИМФЕРОПОЉ: Комета Ц/2025 А6 Лемон неочекивано је затамнела уочи приближавања Земљи 21. октобра, али је затим поново постала сјајна и сада је видљива чак и без двогледа, изјавио је данас руски астроном Александар Јакушечкин.
"Комета ће бити најближа Земљи 21. октобра, када ће растојање између нас и комете бити приближно 90 милиона километара", изјавио је руски астроном за РИА Новости.
Према његовим речима, астрономи су већ посматрали комету и, дан раније, сјај комете је изненада почео да опада.
"То би могло да указује на процесе унутар језгра комете. Међутим, накнадна посматрања нису потврдила уништење језгра комете. Сјај је сада поново порастао на магнитуду 4,5. Дакле, динамика се променила, али не значајно. То значи да је комета видљива голим оком у областима без светлости", рекао је Јакушечкин.
Иначе, та комета се приближила Сунцу пре 13 векова.