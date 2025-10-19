МИЛИЈАРДЕРИ СЕ УВЕК БУДЕ У ОВО ДОБА Петнаест одсто људи способно је за то, да ли сте међу њима?
Да ли је буђење у 4 ујутру ново 6 ујутру?
Недавно је за потреба чланка у "Волстрит џорналу" један новинар је интервјуисао неколико милијардера и открио да сви они изгледа сматрају да је 4 ујутру њихово 'најпродуктивније доба дана. Међутим, Мајкл Џеј. Брус (Мицхаел Ј. Бреус), клинички психолог, за psychologytoday.com пише да то може да уради само око 15 процената популације, па даје савете како да тестирате да ли и ви можете да усвојите навику која ће вас учинити богатим.
Према речима репортера "Волстрит џорнала", разлог зашто је буђење у 4 ујутру тако добро за продуктивност испитаника био је трострук:
Тада постоје минималне сметње (деца, породица, запослени или шефови).
Готово нико вам не шаље имејлове или поруке.
Мање је тога за гледање на друштвеним мрежама.
Група људи о којој је реч није била изненађење - у њој су Тим Кук, извршни директор компаније "Епл", Ричард Бренсон, извршни директор компаније "Вирџин Атлантик", Мишел Гас, бивша председница компаније "Старбакс". Али оно што је најзанимљивије јесте да је већина испитаних људи ово доба јутра видела као "лично“ време за своју продуктивност.
Време су користили да позитивно организују свој дан, да вежбају, читају, медитирају или да се моле. Поред тога, испитаници кажу да сада иду на спавање много раније.
А да ли ви треба да устајете у 4 ујутру?
Иако је супер што поменуте задатке обављају пре зоре, постављају се следећа питања: зашто баш у то време, како им то полази за руком и да ли је то нешто што би требало да покушате и ви...
Одговор на прво питање гласи да је то зато што знају свој хронотип. Ако су природни "ранораниоци“, то може бити лако, али 4.00 ујутру делује помало екстремно, пише Мајкл.
Наравно, постоје људи који се природно буде рано, можда у периоду од 5 до 5.30. Мајкл те људе зове "лавови“ или екстремно ране птице. Али само око 15 процената популације може успешно да уради нешто слично (и то не у 4.00 ујутру).
То је генетски проблем - ваш хронотип је аспект ваше генетике, а не ваш будилник. Јутарње рутине јесу одличне, али Мајкл каже да их не би баш препоручио у 4.00 ујутру, али ако идете у кревет према свом хронотипу, знаћете да ли је ово распоред за вас или не.