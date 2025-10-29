ВАШ ДОМ МОЖДА ВРИШТИ „ХАОС“, А ВИ ТО НЕ ПРИМЕЋУЈЕТЕ! Ове обичне ствари УНИШТАВАЈУ ваш стил и енергију, а можда их и даље држите
Тешко је растати се од предмета који имају сентименталну вредност, али...Да ли сте приметили да у вашем простору постоји нешто што више не делује сасвим исправно?
Ако је тако, можда је разлог превише кућног декора који више не одражава ваш лични стил — и који заузима драгоцен простор у вашем дому. Можда је време да се растанете са неким од тих предмета.
Међутим, решити се ствари може бити тешко, чак и ако сте их прерасли.
Ако вам је потребна мала мотивација да преиспитате свој декор, дизајнери ентеријера су открили које ствари обично саветују својим клијентима да баце или поклоне.
Клише декоративни цитати
Сви желимо да живимо, смејемо се и волимо — али не морате то објављивати сваком госту који крочи у ваш дом. Ако имате овакве натписе, можда је време да их скинете са зида.
„Отарасите се свега што има слогане или кичасте поруке,“ каже Ејми Фишер, власница и главни дизајнер у студију ,,Росехилл Десигн Студио" за сајт Мартха Стеwарт. „Делују масовно произведено, визуелно су нападни и застарели.“
Уместо тога, размислите о томе да уоквирите постер са турнеје вашег омиљеног уметника или пронађете јединствено уметничко дело у винтаге продавници. Додавање праве личности на ваше зидове учиниће простор аутентичнијим.
Декоративне перле
Зауставите се и проверите најближу декоративну чинију или тацну. Ако се у њој налазе познате дрвене перле са Инстаграма, можда је време да их спакујете за донацију.
„Највећа иритација су ми декоративне молитвене перле које се преливају преко рустичне чиније – молим вас, нека то престане! Овај бохо тренд је имао својих пет минута, али сада је време да кренемо даље,“ каже Џенифер Џоунс, главна дизајнерка у компанији ,,Niche Interiors".
Уместо тога, покушајте са природним камењем и материјалима са слојевитим текстурама. У чинију можете додати мермерни чвор или гомилу старих кутија шибица за визуелно занимљивији изглед.
Све што изгледа лажно похабано
Стил ,,Farmhouse chic" полако излази из моде — а са њим и „похабани“ изглед.
„Лажно оштећени украси нарушавају интегритет историјског дома,“ каже Тери Стјуарт, оснивач компаније ,,Terry Stewart Interior Design Associates".
„У просторима са оригиналним гипсаним зидовима или старинском столаријом, ти предмети делују неприродно и разводњавају причу архитектуре.“
И даље можете бирати комаде са патином и карактером, али нека то буду аутентични винтиџ предмети који изгледају квалитетно и промишљено.
Мале, неуквирене личне фотографије
Превише малих, неуквирених фотографија може унети осећај нереда у простор.
Оливија Мартин, дизајнерка ентеријера у компанији ,,Berberorugs", саветује да ове успомене баците или сачувате на другом месту, попут фото-албума или споменара. Често скупљају прашину и тешко их је одржавати чистима.
Ако ипак желите да изложите своје успомене, размислите о неколико већих, професионално уоквирених портрета. Они могу бити део галеријског зида или улазног ходника, што ће изгледати много елегантније и промишљеније.
Мирисне свеће на свакој површини
Свеће дају пријатну атмосферу, али превише њих може оптеретити простор.
„Често видим мирисне свеће на свакој површини, што чини простор претрпаним,“ каже Џоунс. „Изаберите једну већу свећу коју можете поставити на гомилу књига и то је сасвим довољно.“ За слојевитији мирисни ефекат, можете је комбиновати са сувим биљем или благим освеживачем простора.
Превише ситница
Превише ситних декоративних предмета на полицама може деловати хаотично и неорганизовано.
„Често немају одговарајућу пропорцију да испуне простор и само привлаче поглед на неред,“ каже Фишер.
Не морате се решити свих ситница, али задржите само оне које вам заиста значе, а остале уклоните. Уместо тога, простор можете попунити већим комадима, попут упечатљиве вазе, занимљиве лампе или гомиле старих књига.
Вештачко цвеће
Вештачко цвеће може деловати као практичан избор, али ретко доприноси лепоти простора.
„Застарело је и не уклапа се у модеран ентеријер,“ каже Евелина Јуженаитė, главна дизајнерка у Планнер 5Д. Свеже зеленило је најбоља опција, али ако то није могуће, одаберите суво цвеће или гранчице које ће унети текстуру и природнији изглед.
Оштећени предмети
Тешко је растати се од предмета који имају сентименталну вредност, али понекад је то неопходно.
„Декоративни предмет је изгубљен случај када му је основни материјал оштећен труљењем, рђом или дубоким пукотинама – или када би поправка била прескупа,“ каже Мартин.