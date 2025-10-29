ПОЛА СВЕТА БЕЗ ИНТЕРНЕТА! Истовремени кварови два највећа провајдера изазвали хаос у компанијама
Проблеми су пријављивани након масовног отказивања приступа од стране корисника. Прекид је утицао на функционалност великих компанија и популарних апликација.
Амазонов AWS и Мајкростофтов Azure, два највећа светска провајдера cloud сервиса, истовремено су погођени прекидима у раду, што је изазвало широко распрострањене интернет поремећаје у бројним светским великим компанијама.
Према подацима сајта Downdetector, проблеми су почели око 11:30 по источноамеричком времену, када је дошло до наглог пораста пријава корисника који нису могли да приступе сервисима, веб-сајтовима или апликацијама повезаним на cloud.
Прекид у раду очигледно погађа десетине платформи које зависе од ових cloud мрежа, укључујући Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco и Kroger.
Чак и популарни алати за програмере и обраду података, као што су Blackbaud и Minecraft, имају проблема са повезивањем.
Downdetector приказује оштре скокове у пријавама проблема и за AWS и за Microsoftove производе, потврђујући да се не ради о изолованим инцидентима.
Истовремени квар AWS-а и Azure-а посебно је забрињавајуће, јер ове две компаније чине окосницу глобалне интернет инфраструктуре, задужене за хостовање свега, од трговине и забаве до пословних операција и cloud складиштења података.
Корисници бесни
Фрустрирани корисници преплавили су друштвене мреже како би изнели своје незадовољство. Један корисник на платформи X написао је:
"Прво падне AWS, сад и Azure. Обожавам кад пар великих компанија поседује пола интернета!!!"
Ово је други велики прекид у раду AWS-а у мање од 10 дана, што поново покреће забринутост због крхкости интернет оквира који у великој мери зависи од неколико cloud гиганата.
