ПОЛА СВЕТА БЕЗ ИНТЕРНЕТА! Истовремени кварови два највећа провајдера изазвали хаос у компанијама

29.10.2025. 18:09 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
Blic/Dejli mejl
Фото: freepik, ilustracija

Проблеми су пријављивани након масовног отказивања приступа од стране корисника. Прекид је утицао на функционалност великих компанија и популарних апликација.

Амазонов AWS и Мајкростофтов Azure, два највећа светска провајдера cloud сервиса, истовремено су погођени прекидима у раду, што је изазвало широко распрострањене интернет поремећаје у бројним светским великим компанијама.

Према подацима сајта Downdetector, проблеми су почели око 11:30 по источноамеричком времену, када је дошло до наглог пораста пријава корисника који нису могли да приступе сервисима, веб-сајтовима или апликацијама повезаним на cloud.

Прекид у раду очигледно погађа десетине платформи које зависе од ових cloud мрежа, укључујући Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco и Kroger.

Фото: freepik, ilustracija

Чак и популарни алати за програмере и обраду података, као што су Blackbaud и Minecraft, имају проблема са повезивањем.

Downdetector приказује оштре скокове у пријавама проблема и за AWS и за Microsoftove производе, потврђујући да се не ради о изолованим инцидентима.

Истовремени квар AWS-а и Azure-а посебно је забрињавајуће, јер ове две компаније чине окосницу глобалне интернет инфраструктуре, задужене за хостовање свега, од трговине и забаве до пословних операција и cloud складиштења података.

 

Корисници бесни

Фрустрирани корисници преплавили су друштвене мреже како би изнели своје незадовољство. Један корисник на платформи X написао је:

"Прво падне AWS, сад и Azure. Обожавам кад пар великих компанија поседује пола интернета!!!"

Ово је други велики прекид у раду AWS-а у мање од 10 дана, што поново покреће забринутост због крхкости интернет оквира који у великој мери зависи од неколико cloud гиганата.

(Дејли мејл)

 

интернет страница провајдер прекид интернет
Извор:
Blic/Dejli mejl
Пише:
Дневник
