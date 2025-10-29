ШКОТСКА ЈАЈА Делиција за богате путнике у прошлости, а данас хит у пабовима ЕВО КАКО ДА НАПРАВИТЕ ОВО СЛАСНО ЈЕЛО
Многи мисле да је овај рецепт компликован за припрему, али ми ћемо вам доказати супротно и показати како једноставно можете направити ово сласно и визуелно привлачно јело.
Шкотска јаја, упркос свом имену, заправо потичу из Енглеске. Сматра се да их је први пут припремила лондонска робна кућа „Фортнум & Мејсон“ давне 1738. године као луксузну делицију за богате путнике. Оригинално су била обложена смесом на бази рибље паштете, а не меса, и преливена сосом. С временом је рецепт еволуирао, а верзија са млевеним месом постала је изузетно популарна широм Уједињеног Краљевства.
Данас су шкотска јаја омиљено јело на пикницима, у пабовима и као засићен брзи залогај. Њихова популарност проширила се широм света, а свака култура додала је свој мали заокрет, прилагођавајући зачине и врсту меса локалном укусу. Савршена су комбинација хрскаве спољашњости, сочног меса и меканог јајета у средини.
Састојци
млевена свињетина
стари хлеб
млеко
лук
бели лук
јаја
оштро брашно
презле
свеж першуn
со, бибер
уље за пржење
Припрема
Хлеб намочите у млеку. Лук ситно исецкајте и пропржите на мало уља док не постане стакласт. У већој чинији помешајте млевено месо, оцеђени хлеб, пропржени лук, ситно сецкан першун и протиснути бели лук. Посолите, побиберите и на крају додајте једно сирово јаје. Све добро измешајте рукама како би се састојци равномерно спојили.
Четири јаја кувајте у кипућој води 5 до 7 минута, у зависности од тога желите ли да жуманце остане течније или потпуно тврдо. Кувана јаја одмах пребаците у посуду са хладном водом да зауставите кување. Охладите их, па пажљиво огули те љуску.
Припремљену смесу од меса поделите на четири једнака дела. Уzmите један део, на длану га спљоштите у облик пљескавице, а у средину ставите једно јаје. Пажљиво обложите јаје месом са свих страна и рукама обликујте компактну куглу. Пазите да нема пукотина како јаје не би испало током пржења. Поновите поступак са преосталим јајима и месом.
Припремите три дубока тањира: један са брашном, други са преосталим умућеним јајетом и трећи са презлама. Сваку месну куглу прво уваљајте у брашно, затим у јаје, па у презле. Водите рачуна да је површина свуда добро прекривена.
У дубљој посуди загрејте довољно уља за пржење. Пржите јаја једно по једно, окрећући их да равномерно добију златно-смеђу боју и да се испеку. Извадите их на папирни убрус да упије вишак масноће.
Послужите топло, пререзано на пола, уз салату или сос по жељи.