Боле вас мишићи и стално сте уморни? Не мора да значи да вас је НАПАО ВИРУС, могуће је да патите од НЕДОСТАТКА ОВОГ ВИТАМИНА Ево који сигнали организма звоне за УЗБУНУ

29.10.2025. 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Она
здравље
Фото: pexels.com

Сунчева светлост вас не само усрећује, већ и чини здравим, мада смо искрено ушли у период године када је не можемо очекивати у великим количинама.

Чак до 90% уноса витамина Д долази од сунчеве светлости, али шта радити када сунце не сија?

Када нема сунца недељама или месецима, то негативно утиче на ваше расположење и здравље. Ево шест знакова да вашем телу недостаје витамин Д.
 

1. Стално сте болесни
Имуни систем штити тело од штетних микроба, а витамин Д га додатно јача.

2. Константан умор
Витамин Д повећава ниво енергије и помаже вам да будете активни дуже време. Посебно је уочена веза између недостатка витамина Д и умора код жена.

3. Ломи вам се кости?
Када нема довољно витамина Д, калцијум се не може ускладиштити у костима, што их чини слабијим и повећава ризик од прелома.

4. Сува или беживотна коса?
Недостатак витамина Д може довести до јаког опадања косе.

5. Ране се споро зацељују
Витамин Д обично помаже брзом зарастању рана. Ако и мање повреде споро зацељују, то може указивати на мањак витамина Д.

6. Боле вас мишићи
Витамин Д јача мишиће, а његов недостатак може изазвати слабост и болове, пише Она.
 

Извор:
Она
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
