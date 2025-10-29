Боле вас мишићи и стално сте уморни? Не мора да значи да вас је НАПАО ВИРУС, могуће је да патите од НЕДОСТАТКА ОВОГ ВИТАМИНА Ево који сигнали организма звоне за УЗБУНУ
Сунчева светлост вас не само усрећује, већ и чини здравим, мада смо искрено ушли у период године када је не можемо очекивати у великим количинама.
Чак до 90% уноса витамина Д долази од сунчеве светлости, али шта радити када сунце не сија?
Када нема сунца недељама или месецима, то негативно утиче на ваше расположење и здравље. Ево шест знакова да вашем телу недостаје витамин Д.
1. Стално сте болесни
Имуни систем штити тело од штетних микроба, а витамин Д га додатно јача.
2. Константан умор
Витамин Д повећава ниво енергије и помаже вам да будете активни дуже време. Посебно је уочена веза између недостатка витамина Д и умора код жена.
3. Ломи вам се кости?
Када нема довољно витамина Д, калцијум се не може ускладиштити у костима, што их чини слабијим и повећава ризик од прелома.
4. Сува или беживотна коса?
Недостатак витамина Д може довести до јаког опадања косе.
5. Ране се споро зацељују
Витамин Д обично помаже брзом зарастању рана. Ако и мање повреде споро зацељују, то може указивати на мањак витамина Д.
6. Боле вас мишићи
Витамин Д јача мишиће, а његов недостатак може изазвати слабост и болове, пише Она.