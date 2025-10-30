АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ПРЕЛОМИЛА Јеврејској општини враћен објекат у Новом Бечеју који користи једна важна установа
Агенција за реституцију Републике Србије усвојила је захтев Јеврејске општине Зрењанин и вратила јој зграду у Новом Бечеју, која се налази у јавној својини АП Војводине, а коју користи Дом за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“.
Зграда је у основи површине 586 квадратних метара и налази се у улици Маршала Тита 77. Утврђено је да се не користи за обављање примарне делатности Дома „Свети Василије Острошки Чудотворац“, већ да служи за одлагање различите врсте материјала, односно као магацин и складиште. Агенција за реституцију је стога констатовала да враћањем овог објекта ни на који начин не би били угрожени рад и функционисање поменуте новобечејске установе.
Јеврејска општина Зрењанин је још 3. јануара 2019. године поднела захтев за враћање имовине у складу са Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника. Зграда је раније била у власништву Вајс Хедвиг, рођене Штраус.
Некретнина је решењем из 1954. године прешла у друштвену својину, односно конфискована је од правног лица које ју је стекло на основу прописа донетих од стране окупатора и његових сарадника током периода Холокауста, којима се спроводила дискриминација по основу националне и верске припадности.
„У конкретном случају се ради о имовини која је подобна за враћање у складу са Законом о отклањању последица одузимања имовине жртава Холокауста које немају живих законских наследника“, констатовала је Агенција за реституцију.
Овим решењем, АП Војводина, као власник, и Дом за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ из Новог Бечеја, као корисник, обавезани су да Јеврејској општини Зрењанин врате поменути објекат. Наглашено је и да је враћена имовина у слободном промету, као и да Република Србија, АП Војводина, односно јединица локалне самоуправе, имају право прече куповине приликом првог отуђења.