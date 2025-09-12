ВЕЛИКО СЛАВЉЕ У ДОМУ СЕКЕ АЛЕКСИЋ! Ево шта је повод за осмехе и честитке у породици певачице
У дому Секе Алексић данас је славље, а диван повод је то што са мужем Вељком Пиљкићем слави 17 година брака.
Наиме, Сека је на свом профилу на Инстаграму објавила слику на којој позира са супругом Вељком.
Он ју је загрлио око струка, а певачица је поред њега поносно позирала у шареном комбинезону, који јој је стајао као саливен.
Вељко је био у опуштеном фазону, а Сека је уз објаву ставила емотикон срца.
Данас је за познати естрадни пар велики дан и нема сумње да су примили бројне честитке.
"Желим да се осећа као краљ у свом краљевству"
- Свом супругу свакодневно приређујем ситнице које он поштује и воли, свакодневно желим да се он осећа као краљ у свом краљевству, а ја као његова краљица. Желим да му све пружим и да му све буде на дохват руке - рекла је она једном приликом.
- Највише волим да га обрадујем када останем сама са децом. Он тада мисли да ће појести нешто што је остало од јуче или попити протеин јер "Светлана нема времена нешто да му скува". Иначе, увек ме зове или тако или "љубави", никада не каже Сека. Е онда када дође, сачекају га три јела на столу, ја онда уживам док га гледам. Поклон свако може да купи али у овим моментима ти заправо показујеш љубави и пожртвовање - закључила је Сека тад за "Свет".